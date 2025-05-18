CHP İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenliyor - Son Dakika
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CHP İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla yarın İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yapılacak. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, mitingin haksızlıklara karşı bir ses olacağını vurguladı.

18.05.2025 18:57  Güncelleme: 20:11
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla düzenlenen kent mitingleri kapsamında yarın İzmir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yapılacak. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İzmir'den gelecek sesin çok daha güçlü olacağını ve bu sese kimsenin kulağını kapayamayacağını düşünüyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Öyle bir ses çıkartalım ki sağır olanlar saraylarından duysunlar" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla, her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında yarın İzmir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenlenecek.

Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak miting için uzun süredir devam eden hazırlıklarda sona yaklaşılırken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Aslanoğlu, İzmir mitinginden beklentinin büyük olduğunu söyleyerek, yurttaşlara mitinge katılım çağrısı yaptı.

"İzmir'den tüm Türkiye'ye 'artık yeter' çığlığının yankılanmasını bekliyoruz"

Mitingin haksızlığa uğrayan ve adaletsizliklere ses çıkarmak isteyen herkes için düzenlendiğini belirten Aslanoğlu, "Yarınki mitingde bugüne kadar ezilen, hakkını alamayan, atanamayan öğretmenden herhangi bir şekilde sınavı kazanmasına rağmen sözlülerde, mülakatlarda elenen tüm kardeşlerimize, gözaltına alınan öğrencilerimizden halen hapiste olan öğrenciler için gelip sesini duyurmak isteyen, onlara destek olmak isteyen vatandaşlara; geçinemeyen işçilerden emekçilerden, hayat mücadelesinden artık neredeyse bitap düşmüş emeklilere kadar, herkesin yarın miting meydanında olmasını bekliyorum. Yarın İzmir'den tüm Türkiye'ye 'artık yeter' çığlığının çok büyük bir ses olarak yankılanmasını bekliyoruz" dedi.

"O meydanın adım atılmayacak kadar hınca hınç dolacağını bekliyoruz"

Mitinge sadece Ege Bölgesi'nden değil ülke genelinde birçok ilden katılım olmasını değerlendiren Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Gündoğdu Meydanı'nda yapıyoruz mitingi. Oralarda rezervasyonları duymuştum. İzmir'e Türkiye'nin dört bir yanından gelip sesini duyurmak isteyen, bu tarihi günde orada bulunmak isteyen, o ana şahit olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın başımızın üstünde yerleri var, bekleriz tabii ki. Kordon, biliyorsunuz yaklaşık iki kilometre uzunluğunda büyük bir meydanımız. Biz o meydanın adım atılamayacak kadar hıncahınç dolacağını bekliyoruz."

"İzmir'den gelecek sese kimsenin kulağını kapayamayacağını düşünüyorlar"

Miting için uzun zamandır topyekun çalışma yürütüldüğünü anlatan Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başta genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, il örgütünün tamamı,  broşürleri dağıtan kadınlarımızdan bayrakları asan gençlerimize kadar çok uzun süredir emek veriyorlar. Çünkü bu mitingi tüm Türkiye'nin beklediğini biliyoruz. Yozgat mitingi varken de arayıp beni İzmir mitingini soruyorlardı. Van mitinginde de İzmir mitingini soruyorlardı. Türkiye'nin, herkesin gözü kulağı İzmir mitinginde. Çünkü bu iktidar gitsin isteyen milyonlar var bu ülkede. ve bu milyonlar artık sesin güçlü çıkacağı, büyük çıkacağı mitingleri bekliyorlar. Her ilde böyle bekliyorlar. Yozgat da muhteşemdi, Konya ve Van da muhteşemdi. Ama İzmir'den gelecek sesin çok daha güçlü olacağını ve bu sese kimsenin kulağını kapayamayacağını düşünüyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Öyle bir ses çıkartalım ki sağır olanlar saraylarında duysunlar."

Kaynak: ANKA

Gündoğdu Meydanı, Etkinlikler, Özgür Özel, Politika, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenliyor - Son Dakika

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