CHP İzmir'den 106 Yaşındaki Nuriye Koç'a Ziyaret - Son Dakika
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CHP İzmir'den 106 Yaşındaki Nuriye Koç'a Ziyaret

05.07.2026 20:37
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 106 yaşındaki Nuriye Koç'u doğum gününde kutladı.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir il örgütünün en yaşlı üyesi olan Nuriye Koç'u doğum gününde ziyaret etti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Örgütü'nün en yaşlı üyesi olan 106 yaşındaki Nuriye Koç'u Menemen'deki evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Gümrükçü, bu ziyaretin partinin köklü geçmişini ve sarsılmaz gücünü simgelediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün Menemen'de, İzmir örgütümüzün en kıymetli hafızası, koca bir asrı geride bırakmış yaşayan tarihimiz Nuriye Koç annemizi ziyaret etmenin onurunu yaşıyoruz. 106 yıllık bu çınarın gözlerindeki Cumhuriyet ışığı ve partimize olan sarsılmaz bağlılığı, bizlerin mücadele azmini katbekat artırmıştır."

"ASIRLIK ÇINARLARIMIZIN TECRÜBESİYLE BESLENİYORUZ"

Biz her fırsatta dile getiriyoruz, CHP sıradan bir siyasi parti değildir. Kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne dayanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'nin en köklü ve sarsılmaz çınarıdır. İşte Nuriye Koç annemiz, bu koca çınarın köklerini simgeliyor. Bizler, onun gibi asırlık çınarlarımızın tecrübesi ve dualarıyla besleniyor, gençliğimizin enerjisiyle bu köklü partiyi yarınlara taşıyoruz.

"BİRLİKTE YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Nuriye annemizin 106 yıllık ömrü, partimizin de asırlık adalet ve demokrasi mücadelesinin adeta bir aynasıdır. Köklerimiz ne kadar derindeyse, dallarımız da geleceğe o kadar güçlü uzanıyor. İyi ki varsın Nuriye anne, senin o güzel enerjin ve bağlılığın bizlere rehber olmaya devam edecek. Cumhuriyetin ve CHP'nin asırlık çınarlarıyla birlikte yürümekten gurur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir'den 106 Yaşındaki Nuriye Koç'a Ziyaret - Son Dakika

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