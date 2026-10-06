CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Bayraklı\'da 46 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Bayraklı Belediyesi ve BAYBEL A.Ş.'ye yönelik soruşturmada 46 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin emniyet önünde yaptığı açıklamada, "Çağırsanız gelecek insanların böyle sabah baskınlarıyla, bir korku iklimi yaratılarak yaşıyoruz, sürekli yaşıyoruz. Alışmadık, alışmayacağız" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, gözaltına alınan isimlerin işlemlerinin sürdüğü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Ek Hizmet binası önünde açıklama yaptı.

Gözaltıların gerçekleştirilme şekline tepki gösteren Gümrükçü, benzer soruşturmaların belirli aralıklarla tekrarlandığını belirtti. Gümrükçü, "Bitti zannetmiştik, bitmemiş. Üç ayda bir periyodik olarak sabahları kalkıyoruz. Eski, yeni, mevcut belediye başkanları, belediye görevlilerinin gözaltına alındığı; onlarca, yüzlerce insanın adliyeye getirildiği, kaçma şüphesi yokken sabah 04.00'te, 04.30'da evlerinden uyandırılarak, evlerinde arama yapılarak, görevde bile olmayan, adliyeye 300 metre mesafede oturan, çağırsanız gelecek insanların böyle sabah baskınlarıyla, bir korku iklimi yaratılarak yaşıyoruz, sürekli yaşıyoruz. Alışmadık, alışmayacağız" dedi.

"AYNI SİYASİ YOLDA YÜRÜMEYEN İNSANLAR GÖZALTINDA"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında farklı siyasi partilerden isimlerin de bulunduğunu belirten Gümrükçü, aynı siyasi çizgide yer almayan kişilerin aynı örgütün üyeleri olmakla suçlandığını öne sürdü. Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Bugün burada Bayraklı'da, yarın başka belediyede de belki mevcut bir belediye başkanı, mevcut belediye görevlileri. Bugün burada geçmiş dönem Bayraklı Belediye Başkanımız, onun özel kalem müdürü, basın halkla ilişkiler müdürü, kültür müdürü, dönemin şirket yöneticileri, birçok organizasyon, reklam firması yetkilileri, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını yapan, geçen dönemde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yapan Didem(Gültekin) arkadaşımız. Aynı partide bile siyaset yapmayan birçok insanı aynı örgüt üyesi olmaktan gözaltına almış durumdalar. YENİ Parti'ye geçmiş, orada aktif görev almayan, üye olan arkadaşlar da var gözaltı listesinde. İki tane Bayraklı YENİ Parti meclis üyesi de gözaltına alınan isimler arasında. Yani dediğim gibi, aynı siyasi yolda yürümeyen insanları aynı örgüt üyeliğinden gözaltına almış durumdalar."

İZMİR BAROSUNA ÇAĞRI

Soruşturma dosyasının içeriğine ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini ifade eden Gümrükçü, savunma hakkının kısıtlandığını da belirterek şöyle devam etti:

"Dosyayla ilgili ne biliyorsanız derseniz maalesef bir bilgimiz yok. Biz de gazetelerden okuyoruz, öğreniyoruz. Avukat arkadaşlarla konuşuyorum. Ne var, ne sordular, ne arıyorlar acaba diyorum. Onlar da 'Basındaki haberleri toplayıp orada yazanları alt alta yazıp ona göre savunma hazırlıyoruz' diyorlar. Maalesef savunma hakkının kısıtlandığı bir süreç de yaşıyoruz. Geçmişte çok sayıda avukatın savunmasına izin verilirdi müvekkilleri. Bugün bir avukatla sınırlandırılmasıyla ilgili bir uygulama da söz konusu. Bu konuyla da ilgili başta İzmir Barosu olmak üzere bütün hukukçuları göreve davet ediyoruz. Savunma hakkının engellenmemesi ve kısıtlanmaması için."

"BÜTÜN MAĞDURLARLA BERABERİZ"

Emniyet önünde gözaltına alınanların aileleriyle bir araya geldiklerini belirten Gümrükçü, siyasi parti ayrımı yapmadan soruşturmadan etkilenen kişilere hukuki destek ve dayanışma sağlayacaklarını söyledi. Gümrükçü, operasyonların devam edebileceğini düşündüklerini de belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada ailelerle beraberiz. CHP'li, YENİ Partili diye bakmıyoruz. Konunun bütün mağdurlarıyla beraberiz. Yapabileceğimiz hukuk dahilinde ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü olarak gerek danışmanlık, dayanışma ile onu yapma azmindeyiz, kararlılığındayız. Umuyoruz son olur. Ama arkasının da geleceğini de biliyoruz. Maalesef başka acılar, başka süreçler yaşanacak. Görevi bırakmış, iki buçuk yıl olmuş. Adliye 300 metre ileride yaşayan bir belediye başkanının böyle sabahın köründe evinden, böyle örgüt lideriymiş gibi alınmasını da çok haksız buluyorum. Zalimce buluyorum. Söyleyecek çok da fazla şey yok. Maalesef dosya içeriğini tam bilmiyoruz. Buradaki ailelerle beraber süreçle ilgili bilgi aldıkça... Avukatlar bile bilmiyor. Onlar da öğrendikçe sizinle, kamuoyuyla paylaşacağız."