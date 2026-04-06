İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… CHP İzmir İl Başkanı Güç: "Bu Süreci Asla Kabul Etmiyoruz"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi nedeniyle sabah saatlerinde giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılan Meslek Fabrikası önünde nöbet devam ederken alana gelen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Burası İzmir halkının malıdır. Bu şekilde bütün hukuki süreçlerde gücümüzü kullanarak direnmeye devam edeceğiz. Bu süreci asla kabul etmiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi.

Tahliye süresinin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde Meslek Fabrikası'na polis ekipleri tarafından binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. İçeride tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, belediye avukatının uyarısına rağmen kişisel bilgisayarlara ve evraklara da el konulduğu kaydedildi.

Bina önünde personel ve siyasilerin nöbeti devam ederken CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, alana gelerek yaşananlara tepki gösterdi.

"Bütün hukuki süreçlerde gücümüzü kullanarak direnmeye devam edeceğiz"

Güç, iktidarın gündem değiştirmeye çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Gelinen noktada İzmir halkına ait, binlerce gencin ve kadının eğitim gördüğü kurumun son hali budur. Demir parmaklılara saklanmış bir eğitim kurumu görüyoruz. Devlet zihniyeti ile ilerlendiği zaman toplumun daha huzurlu olacağını anlamamış bir AKP hükümeti. Toplumdaki bu huzursuzluk ve mutsuzluk bundan kaynaklanıyor. Şu an ülkede bir sürü problem varken, madde bağımlılığı başını alıp gitmişken, gençlerin umutsuzlukları varken tartıştığımız konu binlerce kişinin eğitim aldığı kurumu vakıflar mı, büyükşehir mi alsın!"

AKP hükümetinin getirdiği nokta, basite indirgenmiş bir siyaset anlayışı. Bunu gündeme getirelim, ekonomi, madde bağımlılığı, gençlerin işsizliği unutulsun. Biz bunu kabul etmiyoruz. Burası İzmir halkının malıdır. Bu şekilde bütün hukuki süreçlerde gücümüzü kullanarak direnmeye devam edeceğiz. Bu süreci asla kabul etmiyoruz. İzmir'de siyaset yapan AK Partili siyasetçilerin sadece demeç vererek siyaset yapmalarını asla kabul etmiyoruz."