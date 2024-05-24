CHP İzmir İl Yönetimi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İzmir İl Yönetimi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı Ziyaret Etti

CHP İzmir İl Yönetimi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret ederek, 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi. Ziyaretin ardından yapılan toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Belediye Başkanı Görkem Duman konuşma yaptı.

24.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- CHP İzmir İl Yönetimi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret ederek, 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, il ve ilçe yönetimleri ile beraber, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Meclis Toplantı Salonu'nda belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bucalılar Buca'yı yönetme işini sizlere verdi. Belediyeyi, belediye başkanı ve meclis üyeleri yönetir. Bir amaç için yan yana gelmiş yoldaşlarız. Sizlerin her zaman arkanızda duracağız. Çünkü sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorsunuz" dedi.

"Buca için kol kola çalışacağız"

Belediye Başkanı Görkem Duman ise yerel seçim başarısını ittifak olmadan kendi güçleri ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Partimiz yerel seçimlerde Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde çok büyük bir iş başardı ve 47 yılın ardından birinci parti oldu. İktidara gelebilmek, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin iyi performans sergilemesine bağlı. Bunu da örgütümüzle beraber, el ele, kol kola başaracağız. Bu yerel seçimde, örgütümüzün emek veren her üyesi, tüm partililerimiz, meclis üyelerimiz aslında 2028'de gelecek iktidarın önemli bir adımını atmış oldu. Meclis üyelerimizle koordineli bir biçimde belediyemizi yöneteceğiz. Partimizin menfaati ve Buca'mızın menfaatine ne yapılması gerekirse el ele, kol kola yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, İzmir, Buca, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Yönetimi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Yönetimi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement