CHP İzmir İl Yönetimi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı Ziyaret Etti

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(İZMİR)- CHP İzmir İl Yönetimi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret ederek, 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, il ve ilçe yönetimleri ile beraber, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Meclis Toplantı Salonu'nda belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bucalılar Buca'yı yönetme işini sizlere verdi. Belediyeyi, belediye başkanı ve meclis üyeleri yönetir. Bir amaç için yan yana gelmiş yoldaşlarız. Sizlerin her zaman arkanızda duracağız. Çünkü sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorsunuz" dedi.

"Buca için kol kola çalışacağız"

Belediye Başkanı Görkem Duman ise yerel seçim başarısını ittifak olmadan kendi güçleri ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Partimiz yerel seçimlerde Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde çok büyük bir iş başardı ve 47 yılın ardından birinci parti oldu. İktidara gelebilmek, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin iyi performans sergilemesine bağlı. Bunu da örgütümüzle beraber, el ele, kol kola başaracağız. Bu yerel seçimde, örgütümüzün emek veren her üyesi, tüm partililerimiz, meclis üyelerimiz aslında 2028'de gelecek iktidarın önemli bir adımını atmış oldu. Meclis üyelerimizle koordineli bir biçimde belediyemizi yöneteceğiz. Partimizin menfaati ve Buca'mızın menfaatine ne yapılması gerekirse el ele, kol kola yapacağız" diye konuştu.