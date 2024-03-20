CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: İktidar mensupları tehdit dili kullanıyor

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CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça sanayici, esnaf, çalışan yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadele ederken, bu sorunları çözmesi gereken bakanların asli görevlerini yapmak yerine adaylarını desteklemeye geldiklerini belirterek, "Aba altından sopa göstererek nasıl Hatay'da tehdit dili kullandıysalar İzmir'de de aynı dili kullanıyorlar." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, iktidar mensuplarının tehdit dili kullandığını, açıklamalarının altında suçluluk duygusunun ve itirafların yattığını belirtti.

Ednan Arslan, şunları kaydetti:

"31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, çalışanımız yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadele ederken, bu sorunları çözmesi gereken pek başarılı bakanlarımız asli görevlerini yapmak yerine logosuz takiyeci adaylarını desteklemeye peş peşe İzmir'e geliyorlar. İzmirli hemşehrilerimize, İzmir'e neden yeteri kadar yatırım yapmadıklarını, neden İzmir'i unuttuklarını anlatacaklarına; aba altından sopa göstererek nasıl Hatay'da tehdit dili kullandıysalar, İzmir'de de aynı dili kullanıyorlar. Merkezi hükümetin bütün gücünü her fırsatta yandaşları ve kendi siyasi çıkarları için kullanan iktidar temsilcileri, yaptıkları her açıklamada hem itirafta bulunuyorlar hem de aslında toplumdan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyorlar."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "İzmir bu kadar üretmesine rağmen, hala enerji kaynaklı cari açık problemimiz var", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "İzmir'in kaybettiği yıllar' ifadeleriyle kendi iktidarlarını eleştirdiklerini belirten Arslan, "Suçluluk duygusu içinde 'bizim hiç kabahatimiz yok' diyecek kadar farkında değiller gerçeklerin." ifadesini kullandı.

İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere CHP'li belediyelerin halka, kentlere kazandırdıkarının ortada olduğunu kaydeden Arslan, "İzmir halkı gerçeklerin farkında ve tercihini rant ve yandaş siyasetinden yana değil, bir kez daha hem de bütün ilçelerimizde, şeffaf, adaletli, yenilikçi, çevreci, tasarruf yapan sosyal belediyecilikten, CHP'den yana kullanacak." dedi.