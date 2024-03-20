CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: İktidar mensupları tehdit dili kullanıyor

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça sanayici, esnaf, çalışan yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadele ederken, bu sorunları çözmesi gereken bakanların asli görevlerini yapmak yerine adaylarını desteklemeye geldiklerini belirterek, "Aba altından sopa göstererek nasıl Hatay'da tehdit dili kullandıysalar İzmir'de de aynı dili kullanıyorlar." dedi.
Arslan yaptığı açıklamada, iktidar mensuplarının tehdit dili kullandığını, açıklamalarının altında suçluluk duygusunun ve itirafların yattığını belirtti.
Ednan Arslan, şunları kaydetti:
"31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, çalışanımız yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadele ederken, bu sorunları çözmesi gereken pek başarılı bakanlarımız asli görevlerini yapmak yerine logosuz takiyeci adaylarını desteklemeye peş peşe İzmir'e geliyorlar. İzmirli hemşehrilerimize, İzmir'e neden yeteri kadar yatırım yapmadıklarını, neden İzmir'i unuttuklarını anlatacaklarına; aba altından sopa göstererek nasıl Hatay'da tehdit dili kullandıysalar, İzmir'de de aynı dili kullanıyorlar. Merkezi hükümetin bütün gücünü her fırsatta yandaşları ve kendi siyasi çıkarları için kullanan iktidar temsilcileri, yaptıkları her açıklamada hem itirafta bulunuyorlar hem de aslında toplumdan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyorlar."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "İzmir bu kadar üretmesine rağmen, hala enerji kaynaklı cari açık problemimiz var", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "İzmir'in kaybettiği yıllar' ifadeleriyle kendi iktidarlarını eleştirdiklerini belirten Arslan, "Suçluluk duygusu içinde 'bizim hiç kabahatimiz yok' diyecek kadar farkında değiller gerçeklerin." ifadesini kullandı.
İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere CHP'li belediyelerin halka, kentlere kazandırdıkarının ortada olduğunu kaydeden Arslan, "İzmir halkı gerçeklerin farkında ve tercihini rant ve yandaş siyasetinden yana değil, bir kez daha hem de bütün ilçelerimizde, şeffaf, adaletli, yenilikçi, çevreci, tasarruf yapan sosyal belediyecilikten, CHP'den yana kullanacak." dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: İktidar mensupları tehdit dili kullanıyor - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, 'Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim' dedi. Özel, yapılan haksızlıklar karşısında 'kışkırtmaya' devam edeceğini ve kavgayı emekliler, emekçiler ve esnaf için vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bariyer demirlerinin kesildiği ve söküldüğü fark edildi. Araştırma sonucunda, suç kaydı bulunan M.A. ve C.G. isimli şahıslar, yanlarında bulunan malzemelerle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?