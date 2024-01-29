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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Babası Hasan Polat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Babası Hasan Polat Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın babası Hasan Polat, Bornova Evka-3 Ali Rıza Güven Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat\'ın Babası Hasan Polat Son Yolculuğuna Uğurlandı
29.01.2024 - 22:43,
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SULTAN EYLEM KELEŞ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın babası Hasan Polat, Bornova Evka-3 Ali Rızn Güven Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın babası Hasan Polat, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Polat için ikindi namazının ardından Bornova Evka-3 Ali Rıza Güven Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Polat'ın ailesi, yakınları, sevenleri ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski milletvekili Engin Özkoş, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı ve parti üyeleri katıldı. Taziyeleri Mahir Polat ve aile fertleri kabul etti.

Polat'ın cenazesi, törenin ardından Eski Bornova Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Babası Hasan Polat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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