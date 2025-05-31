CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'dan Gözaltı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'dan Gözaltı Operasyonlarına Tepki

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31.05.2025 13:52  Güncelleme: 14:02
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CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya\'dan Gözaltı Operasyonlarına Tepki
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, bu operasyonların dedikodu sirkülasyonu ile gerçekleştirildiğini ve halk nezdinde hiçbir itibarı olmadığını vurguladı. Türkiye genelinde işsizlik oranlarının rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(DÜZCE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin olarak, "Belediyelerimiz bugün düzmece, uydurma gerekçelerle somut delil kanıt olmadan tek tek aylar öncesinden aslında sızdırılarak bunun adeta bir dedikodu sirkülasyonunu önceden sokuluyor, sonrasında da işte gözaltılar başlatılıyor. Ama halk nezdinde bu gözaltların, bu tutuklamaların hiçbir itibarı yok" dedi.

Asu Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Düzce Anıtpark Meydan'ında yapacağı miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yeni operasyona ilişkin açıklamarda bulundu. "Bir dedikodu sirkülasyonunu önceden sokuluyor, sonrasında da işte gözaltılar başlatılıyor" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün Düzce'deyiz, yarın Antalya'dayız. Bir sonraki mitinglerimizde Anadolu'nun dört bir yanında, Anadolu'nun kentlerinde, Trakya'nın kentlerinde gerçekleşmeye devam edecek. Bugün de diğer mitinglerde olduğu gibi Yozgat'ta, Konya'da olduğu gibi kadınların, gençlerin, genç kadınların, üniversitelilerin bu alanı doldurduğuna şahitlik edeceğiz. Yavaş yavaş insanlar alana doğru gelmeye başladı. Günlerdir burada milletvekillerimiz sahada çalışıyorlar, esnaf ziyaretleri yapıyorlar. Hane, pazar ziyaretleri yapıyorlar. ve bugün o insanlar o isyanlarını, yokluğa ettikleri isyanları biliyorsunuz, ekonomik bir dar boğazdayız aslında ve tüm zamanların en geniş işsizlik tanımları yapıldı. Türkiye'de, 13 milyon insan işsiz. Işte o insanlar bugün Düzce'den seslerini tüm Türkiye'ye duyuracaklar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözleriyle. 13 milyon işsiz var Türkiye'de tüm zamanların rekoru. DİSK'in yaptığı araştırmaya göre en geniş işsizlik tanımı. Bu 13 milyon insan işsiz. Daha da fazlası asgari ücretliler, dar gelirliler. Sürekli artan enflasyon karşısında günden güne geliri eriyen insanlar...

"Halk nezdinde bu gözaltıların, bu tutuklamaların hiçbir itibarı yok"

Bizim belediyelerimizin hepsi o dar imkanlarıyla 'silkeleyin' dedikleri belediyelerimiz o imkansızlıkların içerisinde işte bu geniş yoksul halk milyonlarına aslında yaşam alanı açmaya çalışıyor. Kadın sığınma evleriyle, kadın istihdamıyla, genç istihdamıyla, okula aç giden çocukların beslenme çantasını dolduran belediyelerimiz, kadınlara iş alanı açan belediyelerimiz bugün düzmece, uydurma gerekçelerle somut delil kanıt olmadan tek tek aylar öncesinden aslında sızdırılarak bunun adeta bir dedikodu sirkülasyonunu önceden sokuluyor, sonrasında da işte gözaltılar başlatılıyor. Ama halk nezdinde bu gözaltıların, bu tutuklamaların hiçbir itibarı yok. Onlar bir an evvel belediye başkanlarının görevinin başında hizmetlerinin devam etmesini istiyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'dan Gözaltı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika

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