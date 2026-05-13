CHP'li Ateş'ten Yalım'ın iddialarına yanıt: İftira

13.05.2026 17:26  Güncelleme: 19:33
CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurultay sürecindeki iddialarını reddederek, delegelerin hiçbir çocuğunun belediyede işe alınmadığını belirtti ve bu iddiaları kınadı.

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadede 38. Olağan Kurultay sürecine yönelik iddialarına ilişkin "Kurultay delegelerimizin hiçbir çocuğu herhangi bir belediyenin çalışanı olmamıştır. Bu iftirayı esefle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin verdiği ifadedeki iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Ateş, şunları söyledi:

"Özkan Yalım o dönem, 38. Kurultay'ın olduğu dönemde Kahramanmaraş delegelerini aradığını ve o delegelerden bir kadın delegenin çocuğunun işe alınması karşılığında Özgür Özel'e ve yenilikçi gruba oy verdiğini iddia etmiş ve iki isimden bahsetmiş. İsimlerden Hülya D., bizim şehrimizin üyesi değil bir başka ilin üyesi olarak görünüyor."

Diğer ismi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeliği bile gözükmüyor, bırakın kurultay delegesi olmasını üyeliği dahi gözükmüyor ve 38. Kurultay'daki tüm delege arkadaşlarımızın hiç bir çocuğu o günden bugüne kadar hiçbir belediyede işe başlamamıştır. Kurultay delegelerimizin hiçbir çocuğu herhangi bir belediyenin çalışanı olmamıştır. Bu iftirayı esefle kınıyoruz ve bunun doğru bir bilgi olmadığını kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

