CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş'ten 23 Nisan Kutlamaları İçin Yer Seçimine Tepki: "Milli Bayramları Kutlamak İstemiyorsanız Söyleyin"

24.04.2026 12:20  Güncelleme: 13:34
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ)- CHP Kahramanmaş İl Örgütü, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin her yıl farklı ve küçük alanlarda yapılmasına tepki gösterdi. İl Başkanı Ünal Ateş, "Her yıl farklı bir alanda tören yapılıyor. Geçen yıl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde, ondan önceki yıl ise yıkılan valiliğin bahçesinde, 30 metrekarelik bir alana bizi hapsetmişlerdi. Eğer ulusal bayramların kutlanmasını istemiyorsanız, bunu açıkça ifade edin" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Örgütü, dün 8 öğrenci ve bir öğretmenin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği Ayser Alık Ortaokulu önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç ile Eğitim-İş Şube Başkanı Fuat Kuyucu da destek verdi.

"Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" pankartı açılan eylemde, "Çocuklar ip atlar camdan atlamaz", "Güvenli okul, güvenli gelecek", "Bir çocuktan katil yaratan düzeni sorgula", "Yitirilen çocuk değil, gelecek", "Yaşamak haktır, suçuma haykır" dövizleri taşındı."

"Her yıl farklı ve dar alanlar tercih ediliyor"

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri için Yahya Kemal İlkokulu'nun bahçesinin" seçilmesine tepki göstererek Orayı bulmak için bilen insanların bile ciddi anlamda efor sarf etmesi gerekiyor; normal navigasyonla bile zor bulunan bir yer" dedi.

Kentte törenlerin yapılacağı kalıcı bir alan bulunmamasını eleştiren Ateş, "Bu kentte yıllardır anmaların ve törenlerin yapılacağı bir meydan neden yok? Niye? Gerçekten niye? Her yıl farklı bir alanda tören yapılıyor. Geçen yıl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde, ondan önceki yıl ise yıkılan valiliğin bahçesinde, 30 metrekarelik bir alana bizi hapsetmişlerdi" ifadelerini kullandı.

"Milli bayramların kutlanmasını istemiyorsanız söyleyin"

"Eğer ulusal bayramların kutlanmasını istemiyorsanız, bunu açıkça ifade edin" diyen Ateş, şunları söyledi:"

"Çıkın ve 'Biz milli bayramların kutlanmasını istemiyoruz' deyin. 'Bunun için her türlü zorluğu çıkarıyoruz ve çıkarmaya devam edeceğiz' deyin. Bakın, ben burada sadece eleştirmiyorum, çözüm de üretiyorum. Geçmişte de defalarca söyledim: Büyükşehir Belediyesinin yanında Milli İrade Meydanı var. Orada bir alanın düzenlenmesi çok mu zor? İnsanların 23 Nisan'da daha kalabalık, daha erişilebilir ve birbirine engel olmadan bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmak bu kadar zor mu? Ama maalesef bu kenti yönetenler, en basit sorunlara dahi çözüm üretmekten aciz kalıyor. Bu durumu üç yıldır dile getirmekten artık utanıyorum; ancak onlar, oturdukları koltukların hakkını vermemekten utanmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar; biz ulusal bayramlarımıza da sahip çıkacağız, insanlarımıza da sahip çıkacağız. Çocuklarımıza da kadınlarımıza da tüm değerlerimize de sonuna kadar sahip çıkacağız."

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un istifasına da değinen Ateş, "Bu ülkede artık birtakım olaylardan sonra sorumluluk sahiplerinin sorumlu davranarak, 'Ben bu işi yapamadım' diyerek görevlerini bırakmaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
