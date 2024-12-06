CHP: Kamu Projeleri Yandaşları Zengin Ediyor - Son Dakika
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CHP: Kamu Projeleri Yandaşları Zengin Ediyor

CHP'li Ulaş Karasu, KÖİ projelerinin Hazine garantileriyle yandaş şirketlere aktarıldığını belirtti.

06.12.2024 12:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hazine garantisiyle alınan paraların Yap-İşlet-Devret ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri yapan firmalara aktarıldığını belirterek, "Önümüzdeki üç yılda toplam 678,3 milyar lira tüm bu projelere garanti olarak ödenecek. Dolar ve eurodaki artış da üzerine ilave edileceği için bu garantili ödemeleri bütçenin kamburu, vatandaşa yük olmaya devam edecek. Artık şurası net ki bu sistemin adı vatandaşı hortumlama, yandaşın kasasına koyma modeli olmuştur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada, KÖİ ve Yap-İşlet-Devret projeleri ile hayata geçirilen şehir hastaneleri, yol, köprü, tünel ve havaalanlarındaki araç ve yolcu garantisinin tutturulamaması nedeniyle Hazine'nin ödediği tutarların çok yüksek olduğunu belirtti. Karasu, "Bu projelere bu yıl da dahil son üç yılda 318.5 milyar ödendi, önümüzdeki üç yıl içinde ise 678.2 milyar lira ödenecek. Bu sistem vatandaşı hortumlama, yandaşın kasasına koyma modeli olmuştur" dedi.

"Bu şirketler vergi vermediler, ama garantilerini tıkır tıkır aldılar"

Türkiye'de bu işi yapan 'şanslı 44 şirket' olduğunu ve bu şirketlerden 37'sinin de geçen yıl matrah beyan etmediğini yani zarar ettiğini söyleyen Karasu, "Bu şirketler vergi vermediler, ama garantilerini tıkır tıkır aldılar. İktidar, her yıl bu şirketlerin servetlerine yeni servet katmayı sürdürdü, hala sürdürüyor" dedi.

Ulaşım sektöründe, sadece 8 projeye 16 milyar 637 milyon dolar borç üstlenim taahhüdüyle Hazine garantisi olduğunu belirten Karasu, dış kaynaklı kredilerin, Hazine garantisiyle alınan paraların, bu projeleri yapan firmaların kasasına aktarıldığını vurguladı.

Bu projelere bu yıl da dahil son üç yılda 318.5 milyar ödendiğini belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl, bu projelere toplam 202.2 milyar, sadece otoyol, köprü ve tüneller için ise 97.6 milyar lira ödenecek. Eğer Orta Vadeli Plan'da öngörülen ortalama dolar kurları gerçekleşirse bütçeden tüm projeler için gelecek yıl 202.2 milyar (4.8 milyar dolar), 2026 yılında 232,3 milyar, 2027 yılında ise 243,8 milyar lira ödenmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki üç yılda toplam 678,3 milyar lira tüm bu projelere garanti olarak ödenecek. Dolar ve eurodaki artış da üzerine ilave edileceği için bu garantili ödemeleri bütçenin kamburu, vatandaşa yük olmaya devam edecek. Artık şurası net ki; bu sistemin adı vatandaşı hortumlama, yandaşın kasasına koyma modeli olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP: Kamu Projeleri Yandaşları Zengin Ediyor - Son Dakika

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