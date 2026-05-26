CHP Kars'tan Yargı Atamasına Tepki

26.05.2026 16:26
CHP Kars İl Başkanı Uludaşdemir, yargı atamasını tanımadıklarını duyurdu ve dayanışma çağrısında bulundu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, "Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Fotoğrafı partimizde asılıdır. Yargının atamış olduğu bir genel başkanı tanımıyoruz" dedi.

KESK, DİSK, Eğitim Sen, SOL Parti ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri, 38. Olağan Genel Kurultayı iptal edilen ve Genel Merkezi polis marifetiyle tahliye edilen CHP ile dayanışma amacıyla partinin Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye demokrasi tarihinin en kara günlerinden biri ama Türkiye'deki mücadele tarihimizin de en güzel günlerinden birindeyiz. 21 Mayıs 2026'dan bu yana gerçekleşen, Türkiye'deki siyasetin yargılaştığının en net göstergesi olan bu tarihinden itibaren yaşanan olayları sizler de görüyorsunuz. Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte mücadele ettik ve güçlü bir şekilde çıktı ve Ankara'da bir yürüyüş başlattık. Gerçekten çok büyük bir mücadeleydi. Genel Başkanımızın da dediği gibi oradaki insanların neredeyse tamamı CHP'li değildi. Türkiye'de gerçekten demokrasiye inanmış, cumhuriyete sahip çıkan, ülke değerlerine sahip çıkan bütün demokratlar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, onların değerli üyeleri olmak üzere herkes bizlere katıldı. Bu verilen yargı kararını, siyasi kararı asla tanımıyoruz. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Fotoğrafı partimizde asılıdır. Biz yargının atamış olduğu bir genel başkanı tanımadığımızı buradan da beyan ediyoruz."

HEYETTEN KINAMA

Ziyaretçi heyet adına söz alan Eğitim Sen Kars İl Başkanı Hakan Topçu ise 3 yıl önce yapılan kurultayla ilgili mutlak butlan kararının siyasi olduğunu ifade etti. Bununla ilgili de CHP ile dayanışma içerisinde olduklarını DİSK, KESK, TBB, SOL Parti ve Eğitim Sen ile birlikte dün basın açıklaması yaparak ilan ettiklerini anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Bugün de bununla ilgili dayanışmamızı göstermek için buradayız. Ülkede bundan sonra da çok partili sisteme zarar verilmemesi açısından, bu tür dayanışmaların olması gerektiğini, kıymetli olduğunun farkındayız. Bunlar geçmişte yine yapıldı. Geçmişte diğer siyasi partilere fazlasıyla yapıldı ve halen yapılmaktadır. Yine siyasi partiler ve bizler bu tabloyu izlerken, TOMA'ların müdahale ettiği, gazların sıkıldığı haliyle yine 10 yıl öncesine döndük. Yine o dönem HDP binaları basıldı. Tabii ki bizler bu uygulamaları kınıyoruz ve bu dayanışmayla yanınızdayız."

Kaynak: ANKA

