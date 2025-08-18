CHP Kırıkkale'de Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
CHP Kırıkkale'de Basın Mensuplarıyla Buluştu

18.08.2025 16:38
CHP heyeti Kırıkkale'de basınla bir araya geldi, halkın önerilerini dinleyerek raporlayacak.

CHP'nin Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ve Deniz Demir, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve YDK Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, saha çalışmaları kapsamında Kırıkkale'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Ankara Milletvekili Dinçer, iktidara giden bir parti olarak 4- 9 Eylül'de hem kuruluş yıl dönümlerini kutlamak hem de parti programının tekrardan hazırlanması adına 81 ilde eş zamanlı çalıştıklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini, basın organlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Esnafları dolaşıyoruz, kırsalda köylerimize gidiyoruz. Bugün aslında çok fazla konuşmaya gelmedik, sizleri dinlemeye geldik. Sizlerin bize önereceği, 'Şunu yaparsanız daha iyi olur veya bunu doğru yapıyorsunuz devam edin, burada bir yanlışınız var.' diyebileceğiniz bütün önerilerinizi alacağız. Bu önerileriniz direkt genel merkeze rapor olarak gidecek. 81 ilden gelen bu öneriler bir havuzda toplanacak. İşte o zaman halkın hükümet programını hep birlikte hazırlamış olacağız."

İl Başkanı Bozdağ ise bugün hem Kırıkkale basınından hem de diğer kurumlardan gelecek önerileri, eleştirileri almak için bir heyetin Kırıkkale ziyaretinde bulunduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Önal da heyetin, CHP'nin iktidar olabilmesi için gereken bilgileri almak ve bunları genel merkeze rapor etmek için geldiğini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Toplantıda, basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı, önerileri alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

