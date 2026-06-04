CHP Kongre Davası Reddi

CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "mutlak butlan" kararının gerekçesinde, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilen bu dava da "eldeki asıl ve birleşen davaların esasına etki edecek nitelikte" olarak yer almıştı. BAM'ın gerekçesinde, "Eldeki asıl ve birleşen davaların esasına etki edecek nitelikte bulunan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın derdest olup duruşma gününün 04/06/2026 tarihine talik edildiği anlaşılmaktadır" denilmişti.

Öte yandan birleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın bir başka mahkemede açıldığını ve derdest olduğu belirtilerek, bu yöndende davanın reddine hükmedildi.

Hakim, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle dava açanların feragat ettiğini bildirdi. CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan ise vekil değişikliği nedeniyle dosyada feragat içeriklerini yeni gördüklerini ve söz konusu duruma ilişkin beyanda bulunmak adına süre istedi. Hakim, talebi reddetti.

ANKARA – Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı, davacıların feragat etmiş olmaları nedeniyle reddetti. Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istemin de aynı konuda başka bir mahkemede açılmış derdest dava bulunması gerekçesiyle reddine karar verdi. CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "mutlak butlan" kararının gerekçesinde, reddedilen bu dava, "eldeki asıl ve birleşen davaların esasına etki edecek nitelikte" olarak yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Dosya kapsamında Savaş Aras tarafından açılan asıl davada, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali talep edilirken, Levent Çelik tarafından açılan ve daha sonra birleştirilen davada ise hem İstanbul İl Kongresi'nin hem de 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan CHP Kurultayı'nın iptali istendi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Eylül 2025 tarihli kararında, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin talepleri reddetmiş, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davayı pasif husumet yokluğu nedeniyle düşürmüş, kurultayın iptali talebini ise aynı konuda daha önce açılmış bir dava bulunduğu gerekçesiyle dava şartı yokluğundan usulden reddetmişti.

İSTİNAF USULDEN BOZDU

Karara karşı davacılar ile CHP İstanbul İl Başkanlığı Geçici Heyeti üyeleri Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap istinaf başvurusunda bulundu. Davacıların istinaf başvurularını kabul eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını kaldırarak, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.