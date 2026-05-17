CHP Kurban Bayramı\'nda Birlik Mesajı Verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen törene, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski CHP İstanbul İl Başkanı ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Çağrı Heyeti üyeleri Zeki Şen ile Erkan Narsap, Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Alper Gülay ile partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Törende partililer bayramlaşırken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

'ASLA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE SALDIRIYI KABUL ETMEYİZ'

Gürsel Tekin, "Bugün bayramlaşmak için bir aradayız. Biz gelmeden önce deneyimini, tecrübesini bizimle paylaşan çok değerli iki eski il başkanımız Ali Özcan, Berhan Şimşek'le aynen şöyle bir diyaloğumuz olmuştu: Partimiz her ne kadar sorun yaşamış olsa da, sıkıntılar yaşamış olsa da biz asla kardeşlik hukukumuzu zedelemeyeceğiz. Özcan hepimize abilik yaparak bizim dışımızda sorun yaratan arkadaşlarımızla defalarca irtibata geçti. Sorunları çözelim. Bizim tek nedenimiz vardı; varlık sebebimiz, kardeşler arasındaki kavgayı çözmekti, kavgayı. Biz hiçbir gün, ben, Zeki Bey, Erkan Bey, bu sürecin hiçbir parçasında olmadık. Kongrede delege olmadık, kongrede oy kullanmadık. Soruna hiç dahil değiliz ama ne yazık ki sorunlar oluşmuş. Bu sorunlar oluştu diye biz kayıtsız kalacak durumda değiliz. İşte kayıtsız kalmayan yol başkanlarımız bugün bir aradayız. Yine de aynı noktadayız, hiç kimse merak etmesin. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyı kabul etmeyiz, kendimizi kalkan ederiz" dedi.

'BİZE İFTİRADA ATSALAR ASLA KİMSEYİ DIŞLAMAYACAĞIZ'

Tekin, "Şuna emin olmanızı istiyorum; tabii ki paramız yok, pulumuz yok, trol çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Kimler oldu? Burada şimdi çoğu var arkadaşlarımız; 1999'da biz barajın altında kaldığımızda gözyaşı dökenler oldu. İşte sanatçı kardeşimiz, o zaman gencecik bir kardeşimizdi. Biz böyle particiyiz. Bizim aldı ile verdi ile ihale ile onunla bununla asla bir işimiz olmaz. Partimizin tabiatı, partimizin geleneği buna uygun değil. Sorunları çözelim, sorunlar çözüm noktasına. Keşke parti yöneticilerimizin, abilerimizin önerilerini herkes dikkate alabilseydi bugün Türkiye'nin gerçek gündemini konuşurduk. Maalesef Türkiye'nin gerçek gündemini değil, tertemiz mazisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşur duruma geldik. Bunların hepsini aşacağız, çok rahat olun. Elbette hata da yapsalar, kusur da işleseler, yanlış da yapsalar, bize iftirada atsalar asla kimseyi dışlamayacağız. Bizim geldiğimiz günden itibaren bütün anlayışımız, partimizi büyütelim çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bizim ekiplerimizin hiçbir tanesi ihaleci ya da ihalecilerin, itirafçıların dostları, arkadaşları değil. Biz bunlarla yoldaşlık değil, aynı mahallede, aynı mekanda nefes almayız" diye konuştu.

'PARTİMİZİN ÜSTÜNDEKİ BÜTÜN SORUNLARI EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE TEMİZLEYECEĞİZ'

Tekin, "Son günlerde konuşulan, bazı kirli medyalarda dönen Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kapanma hikayesi. Bırakın kapanmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde kimse geçemez. İşte burada partici dediğim ağabeylerimiz var ya, sizler var ya, hepiniz kendinizi kalkan edersiniz. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partiyiz. Öyle yedi kişinin bir araya geldiği, 'Hadi geliverin, gidip bir parti kuralım' diyen bir parti değiliz. Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Ali abimin dediği gibi; üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye yönetilmiyor" dedi.

'CHP SİLİVRİ'DEN YÖNETİLECEK PARTİ DEĞİL'

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, "Türkiye yönetilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi hiç iyi yönetilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri'den yönetilecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi. Posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi, PM'si, MYK'sı ve örgütü vardır. Böyle yönetilir! Bugün Türkiye'de ekonomik kriz yok, ekonomik buhran var. Açlık, yoksulluk, sefalet kol kola yürüyor ve hala 24 yıldır bu ülkeyi idare eden iktidar yüzde 30'larda, 32'lerde çıkıyorsa; Sayın Özgür Özel ve Zıp Zıp Mahir. Zıp Zıp Mahir aynada kendilerine baksınlar. Öyle otobüslerin üstüne çıkıp, iki canlı yayınla, 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğiz. Bizi bacadan da atsanız, kapıdan da asanız, tavandan delik gireceğiz. Çünkü bugün bu partiyi yönetenlerin birçoğu, 12 Eylül sonrası atık olan siyasilerin ürünleridir. Silivri'de yatanların yüzde 20'si zafiyete uğramış CHP'liler olabilir ama yüzde 80'i 12 Eylül sonrasının siyaset bulaşıklarıdır" dedi.