CHP Kurultayı'na Çamur İddiası

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(ANKARA) - CHP'nin 2023'te gerçekleştirilen kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Şapkadan tavşan çıkarmalarınız, vız gelir tırıs gider. Yargı eliyle devreye soktuğunuz planları vatandaş artık yemiyor. Şimdi de CHP'nin pirüpak kurultayına, demokratik olgunlukla seçilmiş Genel Başkan ve yönetimine, 'çamur at, izi kalsın' soruşturması başlatıyorsunuz. Siyaset iklimini ve gündemi algıyla, binbir türlü Ali Cengiz oyunlarıyla değiştirme çabalarınız sonuçsuz kalıyor bunun farkındasınız. Sandıktan kaçamayacaksınız" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı hakkında, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zeybek'in açıklamaları şöyle:

"Şapkadan tavşan çıkarmalarınız, vız gelir tırıs gider"

"Şapkadan tavşan çıkarmalarınız, vız gelir tırıs gider. Yargı eliyle devreye soktuğunuz planları vatandaş artık yemiyor. Şimdi de CHP'nin pirüpak kurultayına, demokratik olgunlukla seçilmiş Genel Başkan ve yönetimine, 'çamur at, izi kalsın' soruşturması başlatıyorsunuz. Siyaset iklimini ve gündemi algıyla, binbir türlü Ali Cengiz oyunlarıyla değiştirme çabalarınız sonuçsuz kalıyor bunun farkındasınız. Sandıktan kaçamayacaksınız."

Pınar Uzun Okakın: "Hakaret niteliği taşıyan 'şaibe' ithamının kaynağı saraydır"

Soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösteren partililerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın oldu. Okakın, şunları söyledi:

"Biz, Cumhurbaşkanı adayımızı partimizin tüm üyelerinin katılımıyla belirlemeyi tercih ederek katılımcılığın ve şeffaflığın kilometre taşını döşeyen, duvarları kaldıran haklı bir özgüveni temsil ediyoruz. Siyasetin yapısını pozitif yönde değiştirmeye devam edeceğimizin ve ülkemizde hakim olan politik yozlaşmanın sonunu getireceğimizin güçlü kanıtlarını ortaya koyuyoruz. İstisnasız her adımını 'halk için, halkla beraber' geleneği ve motivasyonuyla atan 1 buçuk milyon üyemize ve ilke birliği sağladığımız milyonlarca vatandaşa da haksızlık ve hakaret niteliği taşıyan 'şaibe' ithamının kaynağı saraydır. Saray, karalama ve iftiraya başvurmadan mevcudiyetini sürdürmeyi bilmiyor. Biz de yol arkadaşlarımızın onurunu ve CHP'nin kurultay iradesini AKP'li ağızların dillerine pelesenk etmelerini sineye çekmeyi bilmiyoruz."