CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiasıyla Açılan Dava, İbb Davası ile Birleştirilmeyecek
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiasıyla Açılan Dava, İbb Davası ile Birleştirilmeyecek

CHP\'nin 38. Olağan Kurultayı\'nda Usulsüzlük İddiasıyla Açılan Dava, İbb Davası ile Birleştirilmeyecek
24.02.2026 15:43  Güncelleme: 17:32
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza davasının, İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi. Davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edeceği belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasının, 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar vermiş, davanın, "fiili ve hukuki irtibat bulunduğu" gerekçesiyle 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini talep etmişti. Ara kararda, bu taleple ilgili İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin muvafakat verip vermemesine göre, dosyanın İstanbul'a gönderileceği belirtilmişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, gönderdiği yazıda, "dosyalar arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunmadığını" kaydetti ve birleştirme önerisine muvafakat verilmediğini bildirdi.

Mahkemenin, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, "Dosyalar arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir" denildi.

Dava, 1 Nisan'da, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

Kaynak: ANKA

Asliye Ceza Mahkemesi, Yerel Haberler, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiasıyla Açılan Dava, İbb Davası ile Birleştirilmeyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiasıyla Açılan Dava, İbb Davası ile Birleştirilmeyecek - Son Dakika
