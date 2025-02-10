CHP Kurultayına Soruşturma Açılmasına Tepkiler… Ali Mahir Başarır: "Bu Kurultay Delegelerinin İradesine Yargı Eliyle Darbedir"

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(ANKARA) - CHP'nin 2023'te gerçekleştirilen kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya CHP'den tepkiler geldi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu, halkın iradesine yargı eliyle darbe, kurultay delegelerinin iradesine yargı eliyle darbe" ifadesini kullandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na soruşturma açıldığı haberinin ardından, CHP'liler sert tepkiler gösterdi. Halk TV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları söyledi:

"Bu soruşturmayı açma cüretinde bulunan o savcılara sesleniyorum, isminin önünde Cumhuriyet var, 'Cumhuriyet savcısı' diyorlar. Sadece onlara diyorlar. O kelimeyi bu partinin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlular, o savcılar. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Siz kim oluyorsunuz, 81 ilde dünyanın en demokratik yöntemleriyle seçilen, kurultay delegelerinin iradesine soruşturma açıyorsunuz. Bu ülkede FETÖ 2010'da 'mezardan çıkın oy kullanın' dedi, yargı FETÖ'ye teslim edildi, soruşturma açıldı mı? Mühürsüz oylar kullanıldı, sistem değişti... 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye ve dünya tarihinin en şaibeli seçimleridir. Sahte videolar devletin kasasındaki parayla halka iletildi ve halkın iradesi fesada uğratıldı. Siz kim oluyorsunuz? Belediye başkanları, İstanbul İl Başkanlığı, şimdi de partimize… Halkın iradesine, 31 Mart'ın birinci partisine soruşturma açacaklarmış. Hadi oradan, hadi oradan... Kim oluyorsunuz siz? Halk iradesine, Türkiye'nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapacaksınız öyle mi?

"Aradan 2 yıl geçmiş, soruşturma açacakmış. Bu, halk iradesine karşı bir darbe girişimidir"

Bizim kurultayımızı tartışmaya açabilecek hiç kimse yoktur, kimsenin haddi değildir. Yaklaşık 1300 kurultay delegemizin, onlardan biri de benim, hiç kimse irademizi sorgulayamaz, soruşturma açamaz. Neyin şaibesi? Aradan 2 yıl geçmiş, soruşturma açacakmış. Bu, hukuki bir densizliktir. Halk iradesine karşı darbe girişimidir. Bakın, 31 Mart seçimlerinin birinci partisinden bahsediyorum. Her tarafı dökülmüş, pespaye, halka hiçbir şey veremeyen iktidar, yargıyı arkasına alıp karanlık odalarda oluşturduğu soruşturmalarla bizi susturacak öyle mi? Biz tanımıyoruz bu soruşturmayı. Hadi oradan. Ne yaparsa yapsın."

Başarır, "Bizim bırakın delegeleri, hiçbir üyemiz iradesini parayla değiştirmez, o kendi partisinde olur. Bu parti Amerikan Büyükelçiliğinden icazet alınarak kurumuş bir parti değildir. Bunu da ben söylemiyorum, rahmetli Necmettin Erbakan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de üç kez delegelik yaptığını belirten Başarır, "Biz inandığımız yolda oylarımızı kullanırız. Sen kimsin milyonlarca üyenin seçmiş olduğu Ankara'ya yolladığı 1300 delegenin iradesine laf söylüyorsun? Sen atanmış bir kişisin oraya, Cumhuriyet savcısı. Benim delegelerim seçilmiş. En sert tepkileri vereceğiz yeter artık. Bu, halkın iradesine yargı eliyle darbe, kurultay delegelerinin iradesine yargı eliyle darbe" şeklinde konuştu.

"Hepimizi, toplumu sindirmeye çalışıyorlar"

Soruşturmanın, neden 2 yıl sonra açıldığı sorusuna Başarır, "Belediye başkanlarımıza yapılan kumpaslar, Ekrem İmamoğlu'na yapılan soruşturmalar, gelen fezlekeler, teğmenlere yapılanlar... Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman her şey ortaya çıkıyor. Bu soruşturmalarla hepimizi, toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Bu ülkede gündemi adliye koridorlarına sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin gündemi yoksulluk, sefalet yolsuzluktur, bunu da seçim temizler" karşılığını verdi.

"Bu kurultayın iptal edilebilme ihtimali yok"

"Kurultayın iptal edilip edilmeyeceği" sorusunu Başarır, "Utanma duyguları yok her şeyi yaparlar ama bu kurultayın iptal edilebilme ihtimali yok. Kesinleşmiş, Seçim Kurulunun onayladığı, tüm delegelerimizin onuruyla oy kullandığı bir kurultaydır. Erdoğan'ın haddi değil benim kurultayım hakkında karar vermek. Benim kurultayım hakkında kararı 1 milyon 600 bin üyemin seçip Ankara'ya yolladığı delegeler vermiştir" diye yanıtladı.

Bu duruma karşı stratejilerinin ne olacağı sorusu üzerine Başarır, "Bize hiçbir leke yapışmaz. Bir tertemiz bir partiyiz. 86 milyonun ciddiye almadığı bir tek adamı ve iddialarını artık biz de ciddiye almıyoruz. Biz buradayız, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, usul anlamında da ceza kanununda yer bulmayan bu soruşturmayı yırtıp atıyoruz. CHP'yi değil, 31 Mart'ta birinci olmuş milyonların iradesini yargılıyorlar. Herkes rahat olsun. Biz ne yaptığımızı ne yapmayacağımızı bilen bir partiyiz, sağlam bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Veli Ağbaba: Partide çok önemli görevlerde bulunmuş insanların bu işe alet olması yüreğimizi sızlatıyor

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, CHP'ye operasyon düzenlenmeye çalışıldığı belirterek, "Bu, hakikaten deli saçması. Partide çok önemli görevlerde bulunmuş insanların bu işe alet olması yüreğimizi sızlatıyor. CHP'nin kurultayı herhalde siyasi tarihimizde olmayan demokratiklikle genel başkanın değiştirildiği bir kurultay olmuştur. Dünyaya örnek olmuş bir kurultaydır. Tam bir demokrasi şölenine dönüştü. Her tarafa sandık kuruldu, en sonunda kurultayda ikinci turda genel başkan değişikliği oldu. Bir gün sonra PM seçimi yapıldı. Bunu üzülerek ibretle izliyoruz. Buna alet olanları parti vicdanına havale ediyorum. Bir partiye düzenlenen operasyonda bir Cumhuriyet Halk Partilinin alet olmasını kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Ağbaba, " Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkemelerde tartıştırmak partiye büyük ihanet" dedi. Soruşturmanın 2 yıl sonra açılma nedeninin ne olabileceğinini sorulması üzerine Ağbaba, "Dün akşam Genel Başkanımızın liderliğinde yenen yemek herhalde. Üzerinden bir yerel seçim geçmiş. Bunların hazmedemediği şey 47 yıl sonra CHP'nin birinci parti olması. Kim hazmedemiyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.