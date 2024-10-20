CHP'li Adem: Çiftçiler Borçlarını Ödeyemiyor, Tarım Bitmiş Durumda - Son Dakika
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CHP'li Adem: Çiftçiler Borçlarını Ödeyemiyor, Tarım Bitmiş Durumda

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'nin Edikli kasabasında çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, yüksek maliyetler nedeniyle zarar ettiklerini ve borçlarını ödeyemediklerini ifade etti. Adem, tarım sektörünün kötü durumda olduğunu ve çiftçilere yeterli destek verilmediğini vurguladı.

20.10.2024 14:53  Güncelleme: 18:34
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'nin Edikli kasabasında çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçi Fahriye Türkcan maliyetlerin pahalı olduğunu ve zararda olduklarını belirterek, "Onlar Ankara'da, sarayda rahatlar ama biz burada perişanız. Patates para etmedi, borçlar hep duruyor" dedi. Adem ise, "Çiftçi bugün batmış, hiçbir ürün para etmemiş, mısırından tutun, patatesinden tutun, soğanından, domatesinden, kavunundan, karpuzundan, tütününden, fındığından, çiftçi perişan, borçlarını ödeyememiş hale gelmiş. Hala doğru dürüst bir destekleme vermiyorsunuz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Niğde'nin Edikli kasabasında patates yetiştiren çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çiftçi Türkcan, Adem'in "Para kazanabiliyor musun" diye sorması üzerine, "Nasıl kazanacaksın? Gübre pahalı, mazot pahalı, ilaç pahalı. Zarardayız. Motor aldık borcunu ödeyemiyoruz" yanıtını verdi. Türkcan, iktidara; "Onlar Ankara'da, sarayda rahatlar ama biz burada perişanız. Patates para etmedi, borçlar hep duruyor. Köylünün hali perişan" sözleriyle tepki gösterdi.

"2 lira ile borç mu ödenir?"

Mustafa Çamur isimli diğer çiftçi ise, "Bu sene zarardayız, hiç karımız yok. Dönümü 30 milyarı buluyor. Şu anda patatesin gidişi 2 lira. Çiftçinin durumu iyi değil, böyle giderse de bitecek. Borçlarımızı ödeyemiyoruz, nasıl ödeyelim? 2 lira ile borç ödenir mi? Sürünmeye devam yani" dedi.

"Çiftçi bugün batmış, hiçbir ürün para etmiyor"

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Adem ise şöyle konuştu:

"Sağlığı bitirdiniz, tarımı bitirdiniz, tarım ürünlerinin hiçbirisi para etmiyor. Çocuklarımız öldürülüyor, bakıyorsunuz. Hayvan dostlarımız, AKP'li belediyeler tarafından katlediliyor, sessiz kalıyorsunuz. Çiftçi bugün batmış, hiçbir ürün para etmemiş, mısırından tutun, patatesinden tutun, soğanından, domatesinden, kavunundan, karpuzundan, tütününden, fındığından, çiftçi perişan, borçlarını ödeyememiş hale gelmiş. Hala doğru dürüst bir destekleme vermiyorsunuz.

Kanunen Tarım Kanununda geçerli olan bir yüzde 1'lik payı çiftçiye aktarmıyorsunuz. Maalesef çiftçi üretimden kaçıyor, üretmez oluyor. Bugün köyler boşalmış durumda. 10 bin nüfuslu bir köy bugün 6 bine nüfusa inmiş. Çocuklarımız, genç çocuklarımız işsiz kalmış, çiftçilikten bezmiş, tarımdan kopmuş büyük şehirlerde asgari ücretli iş kovalar hale gelmiş. Maalesef ülkeyi yönetemiyorsunuz. Artık bırakın, yeter artık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Adem: Çiftçiler Borçlarını Ödeyemiyor, Tarım Bitmiş Durumda - Son Dakika

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