CHP'li Adıgüzel: Deprem Sonrası İletişim Kesintisi Üzerine Eleştiriler - Son Dakika
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CHP'li Adıgüzel: Deprem Sonrası İletişim Kesintisi Üzerine Eleştiriler

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisini eleştirerek, yıllardır toplanan vergilerin altyapı çalışmalarında kullanılmadığını vurguladı.

23.04.2025 18:18  Güncelleme: 19:05
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Haber: Eren Cesur - Kamera: Uğur Demirci

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından yaşanan iletişim kesintisine ilişkin "Yıllardır hem cep telefonlarının satışlarından yüzde 50'ye yakın tüketim vergisi, hem de daha sonra telefon faturalarından özel işletim vergisi, telsiz vergisi aldınız. Yıllardır aldığınız bu vergilerle altyapıda herhangi bir çalışma yapmamışsınız. Yaptığınız ekonomide kendi kötü yönetiminizden dolayı olan kara delikleri kapatmak olmuş" dedi.

İstanbul'da bugün Marmara Denizi Silivri açıkları merkezli 6,2 büyüklüğünde bir deprem ve peşinden pek çok artçı meydana geldi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, depremin ardından meydana gelen iletişim kesintilerini ve iktidarın altyapı çalışmalarını eleştirdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Adıgüzel'in açıklamaları şöyle:

"Böyle bir olayda en önemli şey iletişim. Ambulans çağıracaksın, itfaiye çağıracaksın, yardım çağıracaksın. Gölcük depremini yaşamış, orada yardım faaliyetinde bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Maraş depreminde bir ay çalışmış biri olarak söylüyorum 6.2, altyapı hasarı da yok. Sadece herkes birden cep telefonlarına sarıldığı için kitleniyor. Bir de daha büyük bir deprem olup da daha fazla iletişime yüklenildiği, altyapı hasarının olduğunu düşünün. Yabancı ülkelerde özellikle bu tür deprem coğrafyalarında en önemli yapılan şeyler bu iletişimin güçlendirilmesidir. Siz yıllardır hem cep telefonlarının satışlarından yüzde 50'ye yakın tüketim vergisi, hem de daha sonra telefon faturalarından özel işletim vergisi, telsiz vergisi aldınız. Yıllardır aldığınız bu vergilerde altyapıda herhangi bir çalışma yapmamışsınız. Yaptığınız ekonomide kendi kötü yönetiminizden dolayı olan kara delikleri kapatmak olmuş. Garanti ödemeli yaptığınız o köprülerin, tünellerin garanti ödemelerini ödemek olmuş. Altyapı hizmeti yapmamışsın, bu büyük bir uyarı.

Yıkılmayacak şekilde, yıkılsa bile seyyarlarla olacak şekilde bu iletişimi kurmalısın. İletişim her şey. Bu akıl alır gibi değil. Buna isyan etmemek mümkün değil. Sadece telefon değil, internet altyapısı da çöktü. Şu anda hala çok yavaş ilerliyor. Halkı kandırmaktan vazgeçsinler hem şirketler hem de bu işi de görevli olan hükümet. Devletin bu birimleri bir an önce böyle bir deprem ülkesinde güçlendirmek zorundalar. Bu tatbikatları yapıp da bizi bu hallere hiç düşürmemeleri lazım. Demek ki bunu biliyorlar da yapmıyorlar. Bunları tespit etme yöntemleri yok mu? Demek ki çok büyük bir deprem olsa hepimizin sağlığı, canı Allah'a emanet. 23 yılda yaptığın altyapı bundan ibaretmiş.

TRT paylarına bakıyoruz. Bir çok şeyde yüzde 12'ye yakın TRT payı var. Son 20 yılda tam 12 milyar dolar, bugünkü parayla 450 milyar TL para toplamışlar. Bunların bir kısmı bankada duruyor. Kendi açıklamalarına göre yaklaşık 11,5 milyar TL bankada boşta duruyor. Sen öğrencilere tablet, gençlere cep telefonu satacaksın; ondaki bandrolü de koyacaksın bankaya, bundan faiz alacaksın. Halkın ödediği vergilerle muhalefete hakaret edeceksin, iftira atacaksın, 'Ekrem İmamoğlu ve belediye baskanları suçlu' diyeceksin, henüz bir yargı kararı yokken suçluymuş gibi muamele yapacaksın… Siz nasıl resmi kanalsınız, nasıl devlet kanalısınız? Sadece hükumete sözcülük ve taşeronluk yapacaksın, muhalefete de bu şekilde hakaret ve iftira atacaksın... Özel Tüketim Vergilerinin iletişim altyapısında kullanılmaması çok önemli bir sorun çünkü burası bir deprem coğrafyası. Nasıl ki ambulans ve itfaiye hizmetini ve yardım meselelerini organize ediyorsak bizim öncelikle yardımı nereye göndereceğimizi bile bilmemiz lazım. Oradan yardım çağrısı gelmezse nasıl ulaşabilirim? 16 milyonluk İstanbul'da Türkiye'nin iletişimi koptuğunu düşünebiliyor musunuz, bundan daha büyük bir facia olabilir mi?"

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Kaynak: ANKA

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