CHP'li Adıgüzel, Ordu Fatsa'daki Taş Ocağının Yarattığı Yıkıma Dikkat Çekti: "Göçmek Üzere Olan Evlerin İçinde Hala İnsanlar Var" - Son Dakika
CHP'li Adıgüzel, Ordu Fatsa'daki Taş Ocağının Yarattığı Yıkıma Dikkat Çekti: "Göçmek Üzere Olan Evlerin İçinde Hala İnsanlar Var"

27.01.2026 16:00  Güncelleme: 17:07
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fatsa'da taş ocaklarının neden olduğu büyük yıkımı dile getirerek, bölgedeki insanları koruma çağrısında bulundu. Adıgüzel, vahşi madenciliğin siyasi ayrım gözetmeden herkesin yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde taş ocaklarının büyük yıkıma yol açtığını belirterek, vahşi madencilik faaliyetlerinin siyasi ayrım gözetmeden herkesi hedef aldığını söyledi. Adıgüzel, "Göçmek üzere olan evlerin içinde hala insanlar var" dedi.

Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslamdağ'dan geçmişte üç milletvekilinin çıktığını, mevcut AK Partili Fatsa Belediye Başkanı ile çok sayıda bürokratın da bu mahalleden olduğunu hatırlatarak, "Vahşi madencilik, vahşi kapitalizm sizi hedef aldı mı iktidar partisi mi muhalefet mi bakmıyor. A partisi mi B partisi mi bakmıyor kardeşim" ifadesini kullandı.

Bölgede yaşanan yıkımın doğal afetlerle kıyaslanamayacak boyutta olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Üç depremde bulundum, en son Hatay'da 20 gün çalıştım. Allah'ın verdiği afet buradaki kadar değildi. İnsanoğlunun yaptığına bakın" dedi.

Taş ocaklarının neden olduğu zararın bilimsel ve hukuki olarak da tespit edildiğini belirten Adıgüzel, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin teknik raporlarıyla yıkımın sorumlusunun taş ocakları olduğunun ortaya konduğunu, mahkeme kararıyla da tazminata hükmedildiğini aktardı. Buna rağmen faaliyetlerin sürdüğünü dile getiren Adıgüzel, "Göçmek üzere olan evlerin içinde hala insanlar var" diyerek yetkililere acil çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Yerel Haberler, Milletvekili, Güncel, Çevre, Fatsa, Ordu, Doğa, Son Dakika

