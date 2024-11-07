CHP'li Akay'dan Bakanlık Bütçesine Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Akay'dan Bakanlık Bütçesine Eleştiri

Cevdet Akay, Sanayi Bakanlığı bütçesini eleştirerek, Diyanet ve Uzay Ajansı ödeneğini sorguladı.

07.11.2024 20:22
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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bakanlığın üretimin ve istihdamın artırılması için kullandığı sanayinin geliştirilmesi kalemine 56 milyar lira, Diyanet Başkanlığı'na ise 130 milyarlık lira kaynak aktarılmasını eleştirdi. Uzay Ajansı'na ayrılan ödeneğe de değinen  Akay, "Uzay Ajansı'na ayrılan pay 2 milyar 344 milyon. Şimdi, uzaya uçuş maliyeti 70 milyon dolar. Bu para neye yetecek? Bu parayla uzaya gitsek geri dönemiyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

"Sanayi Bakanlığı'nın cari transferleri, bütçesinin yüzde 52'sini oluşturuyor"

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe büyüklüğü 124 milyar 497 milyon yani 14 trilyon 731 milyarlık konsolide bütçe büyüklüğünün binde 8'i gibi bir rakama tekabül ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için gerçekten çok düşük bir bütçe. Umarım bir dahaki yıl bu bütçeden çok daha fazla yüksek tutarlarda pay alırsınız çünkü sanayicimiz, imalatçımız ve ülke ekonomisinin katkısı açısından, büyümesi açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cari transferler diğer bakanlıklarda olduğu gibi bütçede yüzde 52 civarında bir paya teşkil ediyor, yaklaşık 65 milyar bir rakam. Biz buradaki harcama detaylarının neler olduğunu, nerelere kanalize edildiğiyle ilgili de bir açıklama sizden bekliyoruz.

"Sanayi Bakanlığındaki kamu zararı Sayıştay raporlarına da yansıdı"

Bakanlığın TÜBİTAK, Uzay ve SAGE'ye tahsis ettiği ODTÜ'nün arsa ve arazileri var. Bu arsa ve arazilerin kayıt değerlerinde noksanlıklar ve hatalar olduğu ifade edilmiş Sayıştay raporunda, güncellenmesi gerekiyor. Buradaki bu binaların hangi birimler tarafından, ne amaçla kullanıldığı da açıklanırsa sevineceğiz. Yine, Sayıştay raporunda önemli bir tespit de özellikle organize sanayi bölgeleriyle ilgili yapılan işlerde fiyat farkı uygulamasının enflasyonun çok üzerinde olduğu, yüzde 52'den başlayıp yüzde 148'e kadar devam eden eskalasyon yani fiyat farkı uygulamaları olduğu ve buradan da kamunun ihale bedelinin çok üstünde harcamalar yaptığıyla ilgili kamu zararının oluştuğu konusunda tenkit var. Bu ihaleyi yapan firmalar kimdir? İhale miktarı ne olmuştur?

"KAAN jetin motorunu, yüzde 46 hissesi Amerikalı olan şirket üretiyor"

Konuşmanızda 'KAAN'ın emniyetli ve yüksek performanslı uçuşunu sağlayan ana yönetim bilgisayarını ve gerçek zamanlı iletişim sisteminin geliştirilerek uçağımıza entegre ettik' diye ifadeniz var. Şöyle duyumlar var, sizin bilginiz var mı ben özellikle merak ettiğim için soruyorum: KAAN'da F-16 motorunun kullanıldığını ifade ediyorlar, bu doğru mudur? Yine motorları TAİ teslim edecek, TAİ'nin de yüzde 46 hissesi General Electric'e ait ve bu motor teslimlerinde gecikmeler olduğu ifade ediliyor. Yine KAAN'ın 400 metreden yukarı çıkamadığı ve tekerlekleri açık vaziyette uçtuğu söyleniyor. Bu konularla ilgili bilgileri bizimle paylaşırsanız sevinirim.

"Sanayinin hak ettiği bütçeyi alması bizim için daha önemli"

Sanayinin geliştirilmesiyle ilgili üretim ve yatırımların desteklenmesi programına baktığımız zaman, 56 milyarlık bir pay ayrılmış. Bu pay da bütçenizin hani yüzde 45'ine tekabül etmesine rağmen yeterli bulduğumuz bir rakam değil çünkü sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılması önemli. Diyanet bütçesiyle karşılaştırdığımızda 130 milyarlık bir Diyanet bütçesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinin üstünde. Diyanet'in de bütçesi olsun ama sanayinin hak ettiği bütçeyi alması bizim için daha önemli.

"Ayrılan payla uzaya gitsek geri dönemiyoruz"

Uzay Ajansı'na ayrılan pay 2 milyar 344 milyon. Şimdi, uzaya uçuş maliyeti 70 milyon dolar. Bu para neye yetecek. Bu parayla uzaya gitsek geri dönemiyoruz. Bu rakamın düşük olduğu muhakkaktır.

"40 milyon euroluk kamu zararı karşılandı mı"

Ben geçen yıl yine sormuştum, bu yıl da soracağım çok tatmin edici cevap alamadığım için. 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanı o zaman Fikri Işık'tı tahmin ediyorum, yanılmıyorsam, bir yerli üretim otomobilden bahsetmiştik, İsveç'ten 40 milyon euroya bir otomobil alınmıştı. Bu otomobilin akıbeti ne oldu acaba? TÜBİTAK bu konuyla ilgili çalışmasına devam ediyor mu? Burada 40 milyonluk bir kamu zararı vardı, bu tazmin edildi mi? Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız mutlu olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Akay'dan Bakanlık Bütçesine Eleştiri - Son Dakika

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