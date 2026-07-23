CHP'li Akay: Faiz Dışı Fazla, Başarı Değil - Son Dakika
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CHP'li Akay: Faiz Dışı Fazla, Başarı Değil

CHP\'li Akay: Faiz Dışı Fazla, Başarı Değil
23.07.2026 18:28
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Cevdet Akay, Bakan Şimşek'in faiz dışı fazla açıklamalarına tepki gösterdi, emeklilerin durumuna dikkat çekti.

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Faiz dışı fazla verdik" açıklamasına ilişkin faiz dışı fazla verilmesinin tek başına bir başarı göstergesi olarak sunulamayacağını belirterek "Bakan Şimşek 'Faiz dışı fazla verdik' diye övünüyor. Peki, o fazla nereden geldi? Emeklinin maaşından, işçinin alın terinden, vatandaşın sofrasından. Bugün milyonlarca emekliye açlık sınırının çok altında bir maaşı ve üç kuruşluk zammı reva görenler bunu 'mali disiplin' diye anlatıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Faiz dışı fazla verdik" açıklamasına tepki gösterdi. Faiz dışı fazla verilmesinin tek başına bir başarı göstergesi olarak sunulamayacağını belirten Akay, bütçe rakamlarıyla övünülürken milyonlarca vatandaşın geçim mücadelesi verdiğini ifade etti.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı mali politikaların faturasının emeklilere, işçilere ve dar gelirli vatandaşlara çıkarıldığını belirten Akay, "Faiz dışı fazla" söyleminin sosyal adaleti gözetmeyen bir bütçe anlayışını perdelemek için kullanıldığını savundu. Gerçek başarının vatandaşın refahını artırmak olduğunu vurgulayan Akay, faiz dışı fazla verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MİLYONLARCA EMEKLİYE AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA BİR MAAŞI REVA GÖRÜYORLAR"

Akay, ekonomi yönetiminin bütçe rakamlarını başarı olarak pazarladığını ileri sürerek, ortaya çıkan fazlanın toplumun geniş kesimlerinin alım gücündeki kayıptan kaynaklandığını ifade ederek "Bakan Şimşek 'Faiz dışı fazla verdik' diye övünüyor. Peki, o fazla nereden geldi? Emeklinin maaşından, işçinin alın terinden, vatandaşın sofrasından. Bugün milyonlarca emekliye açlık sınırının çok altında bir maaşı ve üç kuruşluk zammı reva görenler bunu 'mali disiplin' diye anlatıyor" dedi.

Faiz dışı fazla söyleminin vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçekleri gizleyemeyeceğini öne süren Akay, bütçe göstergeleri iyileşirken milyonların yaşam koşullarının ağırlaştığını savundu. Akay, "Sizin başarı hikayeniz emeklinin kaybıdır. Siz bütçede 'Faiz dışı fazla verdik' dedikçe emekli eksildi, siz tabloları düzelttikçe vatandaşın sofrası küçüldü, siz rakamlarla övündükçe milyonlar geçim derdine mahkum edildi" ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarının toplumun refahını artırmak yerine yoksulluğu derinleştirdiğini söyleyen Akay, mali disiplin anlayışının sosyal adaletle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek Akay, "Bir ekonomi yönetimi emekliyi yoksullaştırarak başarıdan söz edemez. Devletin kasasını büyütürken vatandaşın cebini boşaltıyorsunuz. Bunun adı 'mali disiplin' değil, 'yoksulluğu yönetmek'tir. Faiz dışı fazlayla övünmek kolaydır; asıl başarı emekliye insanca yaşayacağı maaşı verebilmektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cevdet Akay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akay: Faiz Dışı Fazla, Başarı Değil - Son Dakika

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