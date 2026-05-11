CHP Heyeti Kars'ta Sahada... Kars Milletvekili Alp'ten Bakan Gürlek'e: "Avukatların Adli Yardım Alacaklarını Ödeyin"

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'taki avukatların 2 milyon 610 bin lira adli yardım alacağı bulunduğunu bildirdi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Borcunuza sadık kalmanızı, ödeme bekleyen avukatların ödemesini derhal yapmanızı talep ediyoruz" diye seslendi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, saha çalışmaları kapsamında Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Kars Barosu ve Kars Ziraat Odası'nı ziyaret ettiler, sorunları dinlediler.

Milletvekili Alp, baro ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yapay zekanın yargı süreçlerinde kullanılabileceğine ilişkin sözlerini anımsattı ve şunları söyledi:

"Buradan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e sesleniyoruz, davaların bundan sonra yapay zekayla açıklanabileceğini söylemiştiniz ya, biz de Kars'tan size sesleniyoruz. Bu elimdeki adli yardım ödemesi bekleyen avukatlarımızın listesidir. 2 milyon 610 bin lira borcunuz var. Bu gerçek parayla mı ödemeyi düşünüyorsunuz, yoksa sizin zihniyetinize uygun sanal parayla mı ödemeyi düşünüyorsunuz? Borcunuza sadık kalmanızı, ödeme bekleyen avukatların ödemesini derhal yapmanızı talep ediyoruz. Ayrıca CMK ücretlerinin de tarifeye eşitlenmesini talep ediyoruz. Önce avukatlara borcunuzu ödeyin. Ondan sonra davaların nasıl görüneceğini yine hep beraber düşüneceğiz, konuşacağız ve avukatlar olarak size gerekli cevabı vereceğiz."

"CHP ÇATISI ALTINDA BU GİDİŞATI DURDURACAĞIZ"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da partisinin Kars İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda 4 Mayıs'ta sahaya çıktıklarını ifade etti.

Bayraktutan, geçen hafta Karadeniz'de yürüttükleri saha çalışmalarına ilişkin bilgi vererek; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kars'ta da partisinin talebi doğrultusunda yurttaşların taleplerini dinleyeceklerini söyleyen Bayraktutan, bunları partinin genel merkezine raporlayacaklarını bildirdi. Bu çalışmaların devam edeceğini bildiren Bayraktutan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki zaman zor bir süreç bekliyor hepimizi. CHP'ye yapılan saldırıların ne olduğunu biliyorsunuz. O nedenle bu süreçte hepimiz çok önemli bir noktadayız. CHP'nin çatısı altında bu gidişatı durduracağız. CHP'ye dört koldan saldırı yapılıyor. Her gün televizyonu açtığımız zaman bir sabah bir bakıyoruz belediye başkanlarımızla operasyon yapılıyor. Bütün CHP kadrolarına sistematik saldırılar devam ediyor. Hukuk yoluyla, yargı yoluyla, yargı aparatı kullanılarak bizi susturmak için ellerinden gelen yapılmak isteniyor. CHP olmazsa şalteri indirler. CHP diye bir güç olmasın, Mustafa Kemal'in partisi olmasın, Atatürk'ün partisi olmasın, gereğini yaparlar."

"KARS CHP İÇİN ÖNEMLİ"

Bayraktutan, partisinin son yerel seçimlerden birinici çıktığını ve çok büyük bir başarı elde edildiğini anlatarak, seçimler hangi tarihte yapılırsa yapılsın ardından partisinin ülkeyi yöneteceğini kaydetti.

Uğur Bayraktutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Hiç kimse karamsarlık içerisinde olmasın. Örgütümüz dimdik ayaktadır. Genel başkan buna inanıyor. Hepimiz Ankara'da kenetlenmiş vaziyetteyiz. Eksikler var mıdır? Vardır. Yanlışlar olur mu? Olur. Ama büyük fotoğrafta fotoğrafa böyle bakın. CHP bu işi aşacak güce sahiptir. Bu anlamda bu merhalenin önemli kilometre taşlarından biri de Kars örgütümüzdür. Kars, CHP için çok önemli örgütlerden ve kilometre taşlarından biridir. Bugün örgüte gönül bağıyla geldim. Kars İl Örgütü'ne elimi uzatmaya geldim. O elin tutulacağını biliyordum."