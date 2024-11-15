CHP\'li Ali Mahir Başarır: "erdoğan, Dakikada 2 Asgari Ücret Harcıyor"

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ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığının bu yılın on ayındaki harcamasının 10 milyar 262 milyon lira, örtülü ödenekten yapılan harcamanın ise 9 milyar 119 milyon lira olduğunu açıkladı. Başarır, "Dakikada iki asgari ücret tüketen sayın Cumhurbaşkanı, kimin parasını ne hakla bu kadar hunharca harcıyorsun" dedi.

CHP'li Başarır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harcamalarını eleştirdi. Erdoğan'ın dakikada 2 asgari ücret harcadığını belirten Başarır, şunları söyledi:

"Memura, işçiye, emekliye yüzde 85 zam yapmak zorundasın"

"Geçen seneye göre yüzde 85 artan harcamalara "dikkati çeken Başarır, maaş zamlarının da bu orana göre olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı bu yılın 10 ayında 10 milyar 262 milyon lira harcamış yani geçen seneye göre harcamaları yüzde 85 artmış. Oysa enflasyon yüzde 40. Tayyip Bey, emekliye, memura, işçiye gelince enflasyon yüzde 40. Sana gelince yüzde 85. Şimdi sen harcamalarını bu kadar artırdıysan geçen seneye göre bu sene memura, işçiye, emekliye ocak ayında yüzde 85 zam yapmak zorundasın. Yapmazsan çıkmıyorsun ama ne aynaya bakabilirsin ne sokağa çıkabilirsin. Artık bir parça utanın. Peki bu beyefendi, aylık ne kadar harcamış, 1 milyar 388 milyon lira. Günlük 46 milyon 266 bin lira. Dakikada 2 asgari ücret tüketmiş. Kimin parasını, ne hakla bu kadar hunharca harcıyorsun sayın Cumhurbaşkanı?

"Örtülü ödenekten 9 milyar 119 milyon harcamış"

Geliyorum en önemli mesele; gizli, hesap soramıyorsun, bunu inceleyemiyorsun ama inanılmaz bir rakam. Cumhurbaşkanı bu yıl şu ana kadar örtülü ödenekten 9 milyar 119 milyon para harcamış. Nereye harcadın? Her seçim döneminde sarayın örtülü ödenek giderleri artıyor. Nerede kullandın bu parayı? Milli güvenlikse, bu ülkenin bekasıysa, bu ülkenin geleceğiyse sorun yok. Ama bu kadar parayı örtülü ödenekten harcamışsın. Sarayın giderleri, örtülü ödenek toplamda 20 milyar lira. Daha bir buçuk ay daha var. Bu rakamlar nereye gidecek? Evet, denetlenemeyen ama sürekli artan sarayın giderleri var. Tek adam bu kadar parayı harcıyor, milyonlarca emekli, işçi, memur, öğrenci, çiftçi ezilmeye enflasyon karşısında sürünmeye devam ediyor."