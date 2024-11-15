CHP'li Ali Mahir Başarır: "erdoğan, Dakikada 2 Asgari Ücret Harcıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Ali Mahir Başarır: "erdoğan, Dakikada 2 Asgari Ücret Harcıyor"

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığının bu yılın on ayındaki harcamasının 10 milyar 262 milyon lira, örtülü ödenekten yapılan harcamanın ise 9 milyar 119 milyon lira olduğunu açıkladı. Başarır, “Dakikada iki asgari ücret tüketen sayın Cumhurbaşkanı, kimin parasını ne hakla bu kadar hunharca harcıyorsun” dedi.

15.11.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığının bu yılın on ayındaki harcamasının 10 milyar 262 milyon lira, örtülü ödenekten yapılan harcamanın ise 9 milyar 119 milyon lira olduğunu açıkladı. Başarır, "Dakikada iki asgari ücret tüketen sayın Cumhurbaşkanı, kimin parasını ne hakla bu kadar hunharca harcıyorsun" dedi.

CHP'li Başarır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harcamalarını eleştirdi. Erdoğan'ın dakikada 2 asgari ücret harcadığını belirten Başarır, şunları söyledi:

"Memura, işçiye, emekliye yüzde 85 zam yapmak zorundasın"

"Geçen seneye göre yüzde 85 artan harcamalara "dikkati çeken Başarır, maaş zamlarının da bu orana göre olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı bu yılın 10 ayında 10 milyar 262 milyon lira harcamış yani geçen seneye göre harcamaları yüzde 85 artmış. Oysa enflasyon yüzde 40. Tayyip Bey, emekliye, memura, işçiye gelince enflasyon yüzde 40. Sana gelince yüzde 85. Şimdi sen harcamalarını bu kadar artırdıysan geçen seneye göre bu sene memura, işçiye, emekliye ocak ayında yüzde 85 zam yapmak zorundasın. Yapmazsan çıkmıyorsun ama ne aynaya bakabilirsin ne sokağa çıkabilirsin. Artık bir parça utanın. Peki bu beyefendi, aylık ne kadar harcamış, 1 milyar 388 milyon lira. Günlük 46 milyon 266 bin lira. Dakikada 2 asgari ücret tüketmiş. Kimin parasını, ne hakla bu kadar hunharca harcıyorsun sayın Cumhurbaşkanı?

rtülü ödenekten 9 milyar 119 milyon harcamış"

Geliyorum en önemli mesele; gizli, hesap soramıyorsun, bunu inceleyemiyorsun ama inanılmaz bir rakam. Cumhurbaşkanı bu yıl şu ana kadar örtülü ödenekten 9 milyar 119 milyon para harcamış. Nereye harcadın? Her seçim döneminde sarayın örtülü ödenek giderleri artıyor. Nerede kullandın bu parayı? Milli güvenlikse, bu ülkenin bekasıysa, bu ülkenin geleceğiyse sorun yok. Ama bu kadar parayı örtülü ödenekten harcamışsın. Sarayın giderleri, örtülü ödenek toplamda 20 milyar lira. Daha bir buçuk ay daha var. Bu rakamlar nereye gidecek? Evet, denetlenemeyen ama sürekli artan sarayın giderleri var. Tek adam bu kadar parayı harcıyor, milyonlarca emekli, işçi, memur, öğrenci, çiftçi ezilmeye enflasyon karşısında sürünmeye devam ediyor."

CHP\'li Ali Mahir Başarır: "erdoğan, Dakikada 2 Asgari Ücret Harcıyor"
Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ali Mahir Başarır: 'erdoğan, Dakikada 2 Asgari Ücret Harcıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Ali Mahir Başarır: "erdoğan, Dakikada 2 Asgari Ücret Harcıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.