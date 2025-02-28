CHP'li Arpacı: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Geç Kalınmış Adımlar Atılıyor

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(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve kullanılan araçlarla ilgili soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, orman yangınlarıyla mücadele noktasında 22 uçak, dokuz helikopter ve 12 adet İHA satın alındığı belirtildi. Arpacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarıyla mücadelede uyguladığı yanlış politikaları eleştirerek yıllarca kiralama politikasıyla kamu kaynaklarının heba edildiğini belirterek, "Şimdi uçak alımı yapıyorlar, ama bu geç kalınmış hamle yılların ihmallerini örtmez" dedi.

CHP'li Arpacı'nın orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımız tarafından kendi hava gücümüzün oluşturulması kapsamında; iki adet yönetim uçağı ve 20 adet söndürme uçağı ile birlikte 22 adet uçak, 6 adet yönetim ve üç adet yangın söndürme helikopteri olmak üzere toplam dokuz adet helikopter ile 12 adet İHA satın alınmış olup ayrıca 8 adet yerli ve milli yangın söndürme helikopteri üretilebilmesi maksadıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) ile sözleşme imzalanmıştır. 184'ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi bulunmaktadır Yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan hava ve kara araçları tek bölgede değil dönem içerisinde meteorolojik veriler değerlendirilerek yangın risk durumu haritasına göre proaktif kaydırmalar yapılarak kullanılmaktadır. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 127 bin gönüllü bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

"Ormanlarımız her yaz kül olurken iktidar, yandaş firmaları beslemekle meşguldü"

Bakanlığın yanıtını eleştiren Arpacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangınlarla mücadelede uzun yıllardır uyguladığı yanlış politikalara dikkati çekerek, "Bakanlık, yıllarca kendi filosunu güçlendirmek yerine kiralama politikasıyla günü kurtarmaya çalıştı. Ormanlarımız her yaz kül olurken iktidar, yandaş firmaları beslemekle meşguldü. Şimdi uçak alımına başladıklarını söylüyorlar ama bu adım, geçmişteki ihmallerin yarattığı tahribatı örtmeye yetmez" dedi.

"Kiralama yöntemiyle kimler zengin edildi?"

Arpacı, uzun yıllar süren kiralama politikasının kamu kaynaklarını israf etmekten başka bir işe yaramadığını belirterek, "Kendi hava gücümüzü kurmak varken neden yıllarca kiralama yöntemiyle milyonlarca lira heba edildi? Bu süreçte kimler zengin edildi? Şimdi çark edip uçak alımı yaptıklarını açıklıyorlar ama bu, yılların kaybını telafi etmez. Eğer bu adımlar zamanında atılmış olsaydı, hem doğa hem de kamu bütçesi korunmuş olurdu" diye konuştu. Bakanlığın yeni uçak alımlarını duyurmasını geç kalınmış bir adım olarak değerlendiren Arpacı, "Bakanlık, yıllarca doğru politikaları uygulamak yerine yanlışta ısrar etti. Şimdi uçak alımıyla bu başarısızlıklarını unutturabileceklerini sanıyorlar. Halkımız her şeyin farkında. Yangınlar her yaz ciğerlerimizi yakarken yapılan hataları unutmayacağız" diyerek iktidarın yangın politikalarındaki ihmalkarlığına dikkati çekti.

"İktidar, kaynakları merkezi düzeyde tekelleştirerek krizlere yol açıyor"

Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek adına yerel yönetimlere yangın söndürme uçakları ve hava araçları edinme yetkisi verilmesini öngören bir kanun teklifi sunduklarını hatırlatan Arpacı, şunları kaydetti:

"Merkezi yönetimin yetersiz kaldığı bu mücadelede belediyelerin de kendi hava araçlarını edinmesi, bakımını yapması ve gerektiğinde hızla kullanabilmesi hayati önem taşıyor. Ancak iktidar, bu yetkiyi vermek yerine kaynakları merkezi düzeyde tekelleştirerek krizlere yol açıyor. Biz, yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle yangınlarla mücadelede daha hızlı ve etkili çözümler üretilebileceğini savunuyoruz."