CHP'li Aşkın Genç: "Borç Yükü Artarken, Alım Gücü Düşerken İktidar Halktan Sabır Talep Ediyor. Oysa Vatandaşın Sabrı Tükendi, Gerçekler Ortada"

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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Hazine'nin iç ve dış borçları yalnızca ocak ayında 322,7 milyar lira arttı ve toplam borç 9,6 trilyon liraya yükseldi. Borç stokunun yüzde 55,4'ü döviz cinsinden ve faiz yükü giderek büyüyor. Devlet, her 100 liralık iç borç için vade sonuna kadar 128 lira faiz ödemek zorunda. Borç yükü artarken, alım gücü düşerken, gençler işsizlikle boğuşurken, enflasyon yükselmeye devam ederken iktidar, halktan sabır talep ediyor. Oysa vatandaşın sabrı tükendi, gerçekler ortada" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün gerçekleşen AKP 8. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan "sabır" istemesine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye'nin 2025 yılı sonuna kadar ödemesi gereken dış borç miktarının 221,3 milyar dolar olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Kongresi'nde vatandaşlardan 'biraz daha sabır' istedi. Erdoğan'a göre, enflasyon düşecek, alım gücü artacak ve ekonomi Türkiye'yi 'trilyon dolarlık ekonomiler ligine' taşıyacak. Ancak rakamlar ve gerçekler, halkın sabır eşiğinin çoktan aşıldığını gösteriyor.

"Gerçek işsiz sayısı 11 milyon 379 bin"

TÜİK, 2024 yılının son çeyreğinde dar tanımlı işsizliği yüzde 8,6, işsiz sayısını ise 3 milyon 80 bin kişi olarak açıkladı. Ancak eksik istihdam ve umutsuz işsizler hesaba katıldığında gerçek işsiz sayısı 11 milyon 379 bini, işsizlik oranı ise yüzde 28'i buluyor. Üstelik tam zamanlı istihdam son bir yılda 567 bin kişi azaldı. İş arayanların büyük bölümü artık iş bulma umudunu kaybetmiş durumda.

Ekonomi yönetimi istihdam yaratmak yerine, mevcut istihdamı bile koruyamaz hale geldi. Kayıt dışı çalışanların sayısı bir yılda 439 bin kişi artarak 8 milyon 580 bine ulaştı. Gençlerin durumu ise daha vahim; 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,7'ye çıkarken, bu yaş grubundaki 2 milyon 614 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. 15-34 yaş grubunda ise bu oran yüzde 27,1.

"Hazine'nin iç ve dış borçları yalnızca ocak ayında 322,7 milyar lira arttı"

Erdoğan kongrede, 'Merkez Bankası rezervleri Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı' dedi. Ancak Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 68 milyar dolara yükselmiş gibi görünse de Türkiye'nin 2025 yılı sonuna kadar ödemesi gereken dış borç miktarı 221,3 milyar dolar. Bunun 45,2 milyar doları kamu kesimine, 34,8 milyar doları Merkez Bankası'na, 141,3 milyar doları ise özel sektöre ait. Özel sektörün dış borcu bir yılda 20 milyar dolar artarak 260 milyar dolara ulaştı. Hazine'nin iç ve dış borçları yalnızca ocak ayında 322,7 milyar lira arttı ve toplam borç 9,6 trilyon liraya yükseldi. Borç stokunun yüzde 55,4'ü döviz cinsinden ve faiz yükü giderek büyüyor. Devlet, her 100 liralık iç borç için vade sonuna kadar 128 lira faiz ödemek zorunda. Erdoğan'ın 'mali disiplinden taviz vermedik' sözleri, bu borç yükü karşısında anlamsızlaşıyor.

"Vatandaşın sabrı tükendi"

Vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları bir haftada 62,4 milyar lira artarak 4,2 trilyon liraya yükseldi. İcra dairelerindeki yeni dosya sayısı 1 milyon 547 bine ulaştı. Bankalar ve finans kuruluşları, zamanında tahsil edemedikleri bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını icraya veriyor. 2025 yılının ilk altı haftasında 25,7 milyar liralık yeni icra borcu eklendi. Halk, ayakta kalabilmek için borçlanırken, Erdoğan 'sabır' istiyor. Türkiye'nin içine sürüklendiği ekonomik çöküş, artık saklanamaz hale geldi. Borç yükü artarken, alım gücü düşerken, gençler işsizlikle boğuşurken, enflasyon yükselmeye devam ederken iktidar, halktan sabır talep ediyor. Oysa vatandaşın sabrı tükendi, gerçekler ortada."