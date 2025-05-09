CHP'li Ateş: İhracat Pazarlarımız Kayboluyor - Son Dakika
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CHP'li Ateş: İhracat Pazarlarımız Kayboluyor

Türker Ateş, yüksek faizlerin ihracatı etkilediğini, Bakanlıkların sessiz kaldığını belirtti.

09.05.2025 12:23
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Faizler yüzde 49'a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60'ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı açıklamada ihracat verilerine dikkati çekerek, "İhracat çok sınırlı artıyor. 2024 yılında ihracatın milli gelire oranı yüzde 19'a geriledi. İhracattaki artış, milli gelirdeki büyümeyle aynı hızda ilerlemiyor. Yani Türkiye daha çok üretmesine rağmen ihracattan aynı oranda gelir elde edemiyor. Döviz kurunun sabit tutulmaya çalışılması bunun en önemli nedeni. İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Faizler yüzde 49'a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60'ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor" dedi.

"Bu ekonomik program esnafı, sanayiciyi, ihracatçıyı yok sayıyor"

Mevcut ekonomi programının sanayici, üretici ve ticaret esnafının yüksek faizler altında ezildiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Esnaf dükkanını döndüremiyor, sanayici bırakın yatırımı, üretimi yapamaz durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faizleri zirveye taşırken, Ticaret Bakanlığı sadece izliyor. Bu ekonomik program esnafı, sanayiciyi, ihracatçıyı yok sayıyor. Tüm ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'in elinde, Ticaret Bakanı adeta devre dışı bırakılmış durumda. Bu kadar yaşanan soruna rağmen bir tepki göstermemesi, pozisyonunu sorgulatır hale getirmiştir. Bakan Bolat'ın pasifliği kabul edilemez. Bu ülke üretmeden büyüyemez, ihracat yapmadan zenginleşemez. Ama üreticiye ve ihracatçıya destek olmayan bir Ticaret Bakanlığı ile bunların olması mümkün değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ateş: İhracat Pazarlarımız Kayboluyor - Son Dakika

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