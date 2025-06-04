CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Hakkında 213 suç dosyası bulunan eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenliğioğlu bir kez bile ifadeye dahi çağırılmazken, tek bir suç isnadı dahi olmayan Cumhuriyeti Halk Partisi eski Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu hakkında 'duydum' iddiaları ile tutuklama kararı verildi! Bu kararı alanlar ve aldıranlar bilsinler ki; etkin pişmanlıklarınız dahi sizi kurtaramayacak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi. Emir açıklamasında şunlar kaydetti:

"Hakkında 213 suç dosyası bulunan eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenliğioğlu bir kez bile ifadeye dahi çağırılmazken, tek bir suç isnadı dahi olmayan Cumhuriyeti Halk Partisi eski Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu hakkında "duydum" iddiaları ile tutuklama kararı verildi! Bu kararı alanlar ve aldıranlar bilsinler ki; etkin pişmanlıklarınız dahi sizi kurtaramayacak, yediğiniz her hakkın cezasını çekeceksiniz!"