CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Kurtuluş Parkı'nda Eylemlerini Sürdüren Madencilere Destek

(ANKARA) - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Kurtuluş Parkı'nda açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi.

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Kurtuluş Parkı'nda açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine destek verdi. Nazlıaka, "Aslına bakarsanız bu işin geçmişi 2008 yılına dayanıyor. O dönemde AKP'li bakanların altın kalemlerle imzaladığı, son derece görkemli açılışların yapıldığı bir süreç başladı. O dönemden sonra bu şirkette çıkan kömürler dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından çeşitli yerlere dağıtıldı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi ortadan çıktıktan sonra, o güne kadar sıkı fıkı ilişkiler içinde olanlar birdenbire aydı ve şirketin FETÖ'cü olduğu açıklandı. Önce kayyım atandı, arkasından şirket TMSF'ye devredildi. O dönemde de bu işçi kardeşlerimiz aylarca mağduriyet yaşadı, maaşlarını alamadılar. O dönem yine direndiler, bizler de destek olduk ve aylar sonra haklarını aldılar" ifadesini kullandı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"2022 yılında bu şirket Doruk Madencilik'e devredildi. İşçi kardeşlerimiz 'Hiç değilse şimdi rahata ereceğiz' dediler. Fakat yine bir hak mahrumiyetiyle karşı karşıyalar. Buradaki işçi kardeşlerimiz maaşa zam istemiyor, bankadan promosyon istemiyor, hakkı olmayan bir şey istemiyor. Sadece ve sadece kazanılmış hakkını, ödenmeyen maaşını ve işten çıkarılanların ödenmeyen tazminatlarını istiyor. Madenci kardeşlerimiz yerin yüzlerce metre altına inip sırf insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için mücadele ediyor. Yarın 23 Nisan. Çocuk Bayramı'nda çocuklarına alabilecekleri bir hediyeleri, verebilecekleri bir harçlıkları dahi yok. Yarın aileler buraya gelecek, çocuklar buraya gelecek. Bizler de işçi kardeşlerimizle birlikte olacağız. Bu kardeşlerimiz çok kararlı. Onun için 11 gündür sürdürdükleri mücadelede, bugün 89 kişi üç gündür açlık grevi yapıyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesi, açlık grevinin sonlandırılması, işçi kardeşlerimizin hakkını alması gerekiyor. Tek amaçları onurlu bir yaşam sürmek. Ama siz elinde sopa olmayan, taş olmayan, tüfek olmayan, sadece alın teriyle, elinde baretleriyle eylem yapan insanlara kelepçe taktınız, ilaçlarını vermediniz, hastanelik ettiniz. Bu mudur insanlık? Yarın vicdan sahibi olan herkesi Kurtuluş Parkı'ndaki bu madenci kardeşlerimizin yanında direnişe güç vermeye davet ediyorum. Onların kararlılığını görüyorum. Bizler de bu haklı mücadelelerinde onların yanındayız, yalnız değilsiniz."