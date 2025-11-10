CHP'li Aylin Nazlıaka: Atatürk İlkeleriyle Yeniden Diriliş - Son Dakika
CHP'li Aylin Nazlıaka: Atatürk İlkeleriyle Yeniden Diriliş

10.11.2025 13:28
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 10 Kasım'da düzenlenen anma programında Atatürk ilke ve devrimlerine vurgu yaparak, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacaklarını ifade etti. 'Türkiye Atatürk'tür, Atatürk Türkiye'dir' diyerek, yaklaşımları ile bir diriliş sürecine giriştiklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, aydın bir Türkiye'yi yeniden bizler kuracağız. Büyük Atatürk 102 yıl önce başardı, biz de başaracağız. Önce inanacağız, dayanışacağız, birlik ve beraber olacağız ama mutlaka başaracağız. Türkiye Atatürk'tür, Atatürk Türkiye'dir. Ben bu özel günde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz bir özlemle, minnetle, saygıyla anıyorum" dedi.

10 Kasım dolayısıyla ATAPARK Tören Alanı'nda bir anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Emekli Albay Ali Dinç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yönetim Kurulu üyeleri birer konuşma yaptı.

Nazlıaka, 10 Kasım'da sadece bir matem töreni yapılmadığını, aynı zamanda bir diriliş, bilinç yükselmesi yaşadıklarını söyledi. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e, büyük bir inançla, kararla, azimle sahip çıktıklarını dile getiren Nazlıaka, "Atatürk'ün fikirlerini daha iyi anlayıp özümsemek, ilke ve devrimlerini sonsuza dek sürdürmek için orada bulunduklarını dile getirdi.

"Yoksulluk adeta ebeveynlerden çocuklara miras kalıyor"

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Onun ilke ve devrimleri bir milletin kaderini değiştirdi. O, cehaletin yerine bilimi; sefaletin yerine kalkınmayı; yoksulluğun yerine refahı; ayrımcılığın yerine eşitliği; kulluğun yerine yurttaşlığı; çağ dışılığın yerine çağdaşlığı; gericiliğin yerine ilericiliği koydu. Cumhuriyetimiz onun sayesinde kimsesizlerin kimsesi oldu, eşit yurttaşlığa dayanan bir ilkeyle kuruldu. O sayede bir çoban cumhurbaşkanı olabildi, kadınlar seçme seçilme hakkında birçok gelişmiş ülkeden önce bu imkana sahip olabildi. Çocuklar o yoksulluk çemberini kırıp atamıyor, sağlıklı gıdaya erişemiyor, eğitimde fırsat eşitliğine sahip olamıyor, barınma ve güvenlik ihtiyaçları bile karşılanamıyor. Bugün kıymetli çocuklarımızın önemli bir kısmı hayata, kapatamadığı kadar geriden başlıyor. Yoksulluk adeta ebeveynlerden çocuklara miras kalıyor.

Demokrasimiz de büyük bir saldırı altında. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımız cezaevlerine atılıyor, tutsak edilmeye çalışılıyor. Yol arkadaşlarımız, bürokratlarımz, eski milletvekilimiz ve Parti Meclisi üyemiz mesnetsiz iddialarla tutsak edilmeye çalışılıyor. Halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkan ve bağımsız basının temsilcisi olan TELE1'e, şirketlere kayyum atanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar bu tartışmaların dışında kalmış olsa da günlerce, aylarca kayyum tartışmalarının altında yıpratılamay çalışılıyor.

"Tehditlere bizler boyun eğmeyeceğiz"

Güçler ayrılığı ilkesi yok sayılıyor, yargı siyasallaştırılıyor. Cumhuriyet'imizin temel değerlerine yönelen bu tehditlere bizler boyun eğmeyeceğiz, umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Haksızlıklar karşısında susmayacağız, mücadeleden bir adım bile geri adım atmayacağız. Bütün baskılara ve tehditlere rağmen korkmayacağız, susmayacağız, sinmeyeceğiz, gerçekleri haykırmaya, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için ilk seçimlerde iktidara gelmeye hep beraber ant içeceğiz.

"Türkiye Atatürk'tür, Atatürk Türkiye'dir"

Amerika'dan icazet alanlara inat, tam bağımsız Türkiye'yi bizler kuracağız. Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini bizler gerçekleştireceğiz. Bilimin, adaletin, liyakatin yolundan asla ayrılmayacağız. Halkın egemenliğini saraydan alıp yeniden halka vereceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerine balı laik, aydın bir Türkiye'yi yeniden bizler kuracağız. Büyük Atatürk 102 yıl önce başardı, biz de başaracağız. Önce inanacağız, dayanışacağız, birlik ve beraber olacağız ama mutlaka başaracağız. Türkiye Atatürk'tür, Atatürk Türkiye'dir. Ben bu özel günde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz bir özlem ve minnetle, saygıyla anıyor; hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından "10 Kasım" şiiri okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Özel Günler Anaokulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından program sona erdi.

Kaynak: ANKA

