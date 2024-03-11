CHP Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu, "Deprem atıklarının ekonomiye kazandırılması mümkündür. Yeni binalar yapılırken, yeni betonlar dökülürken, yeni asfalt çalışmaları yapılırken bu atıklardan yararlanmak, çevreci bir bakış açısıyla bu atıkları yönetmek mümkündür." dedi.
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Bozoğlu, Serinyol Mahallesi'ndeki hafriyat ve moloz döküm sahası önünde yaptığı basın açıklamasında, depremlerden en fazla etkilenen ilin Hatay olduğunu belirtti.
Kentin çeşitli sorunlarla boğuşmaya devam ettiğini dile getiren Bozoğlu, deprem atıkları konusunda şunları söyledi:
"Şu anda deprem kaynaklı 250 milyon tondan fazla, yaklaşık iki Erciyes Dağı büyüklüğündeki deprem atığıyla karşı karşıyayız. Bu deprem atıkları ne yazık ki doğru şekilde yönetilmemektedir. Kentin birçok bölgesinde toprak zemin üzerine, ormanlık alanlara, deniz kenarına ve kıyı şeritlerine depolanmıştır. Bu deprem atıkları, içerisinde kimyasal ve tehlikeli madde barındırıyor. Bu atıklar yağışla beraber yer altı sularımızı kirletmektedir. Türkiye'ye değer katan Amik Ovası'nda üretilen tarımsal ürünler risk altındadır."
Yer altı sularında ağır metallerin giderek arttığını savunan Bozoğlu, bu durumun bir an önce engellenmesi gerektiğini belirterek, "Buradaki atıklar doğru yönetilememekle beraber önemli bir ekonomik değere de sahiptir. Deprem atıklarının ekonomiye kazandırılması mümkündür. Yeni binalar yapılırken, yeni betonlar dökülürken, yeni asfalt çalışmaları yapılırken bu atıklardan yararlanmak, çevreci bir bakış açısıyla bu atıkları yönetmek mümkündür." dedi.
Bozoğlu'na açıklaması sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki ve partiler eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Baran Bozoğlu: Deprem atıkları ekonomiye kazandırılabilir - Son Dakika
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