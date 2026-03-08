CHP'li Başarır'dan, Bakan Gürlek'e Canlı Yayın Teklifi: "Madem Bu Davaya Bu Kadar Güveniyorsun, Gel Benimle Tartış"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e canlı yayın teklifinde bulunarak, "Madem bu davaya bu kadar güveniyorsun, gel benimle tartış. Bunu SZC TV'de de yapabiliriz, başka bir kanalda da yapabiliriz. Hatta 20 tane gazeteci alıyorsunuz ya oraya, 20 tane gazeteciyi belirleriz, onların önünde bunu yaparız" dedi.

18 Mart 2025'te üniversite diploması iptal edilen, 19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve dört gün sonra yolsuzluk iddiasıyla tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının görülmesine yarın başlanacak.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, İBB davasını canlı yayında tartışmayı teklif etti. Başarır, konuk olduğu SZC TV'de şunları söyledi:

"Buradan Akın Gürlek'e bir çağrım var: Adalet Bakanlığı'nın kapalı odalarında basının karşısına geçip suçsuz, günahsız insanlar hakkında iddialarda bulunmak kolay. Sen de siyasetçisin, ben de siyasetçiyim. Sen şimdi siyaset zeminine geldin. Gelmemen gerekiyordu ama tek adam seni getirdi. Madem bu davaya bu kadar güveniyorsun, gel benimle tartış. Bunu SZC TV'de de yapabiliriz, başka bir kanalda da yapabiliriz. Hatta 20 tane gazeteci alıyorsunuz ya oraya, 20 tane gazeteciyi belirleriz, onların önünde bunu yaparız."

"Sakın Adalet Bakanlığı'nın kapalı odasında, korumalı yerlerde insanları suçlama"

Akın Gürlek'e buradan sesleniyorum: 'İddialarım sağlam, dosyam sağlam' demekle olmuyor. Sen o yazdığın iddianameyi 86 milyona anlat. Ben de bir savunma avukatı, CHP'nin Grup Başkanvekili, bu dosyayı çok iyi bilen ve arkadaşlarıma sonuna kadar güvenen bir siyasetçi olarak paylaşalım. Siyasetçiysen bunu yaparsın. Hiç sıkıntı yok. Ben korkmuyorum, çekinmiyorum. Yol arkadaşlarıma, onların şerefine, haysiyetine, dosyasına kefilim. Sen de 'dosyama kefilim' diyorsan buyur çık. Sakın Adalet Bakanlığı'nın kapalı odasında, korumalı yerlerde insanları suçlama."