CHP'li Başkan Erdem'den Demokrasi Vurgusu: 'Hukuk Önünde Derin Kaygılarımız Var'

(AMASYA) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Hepimizin demokrasi adına, hukuk adına derin kaygılarımız var. Bunu sürekli yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız ve TBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Diğer siyasiler, gazeteciler hepsi yasaklandı, tutukluluk süreleri devam ediyor" dedi.

CHP, Amasya'da Belediye Başkanları Toplantısı düzenledi. Toplantıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, şunları söyledi:

"Hepimizin demokrasi adına, hukuk adına derin kaygılarımız var. Bunu sürekli yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız ve TBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Diğer siyasiler, gazeteciler hepsi yasaklandı, tutukluluk süreleri devam ediyor. Birçoğunun dosyaları hazırlanmadığı halde halen öç alırcasına cezaevinde tutuklu tutuluyor.

Türkiye'nin yapısal reformlarından bahsettiğimizde neden ülkemize yatırımcının gelmediğinin en güzel izahı bu. Kimsenin malına, mülküne, diplomasına ilişkin garantisi yok. Türkiye bunu yaşıyor. Bir başka gelişme silah bırakma eylemi. İçeriğinde neler olduğundan kimsenin haberi yok. Tabii ki, barış, terörsüz bir ülke, iç huzur istiyoruz. Bunlar çok kıymetli ama buna ilişkin gelişmelerinin hepsinin kamuoyuyla paylaşılması gerekir.

"Sosyal belediyeciliğin nasıl olduğunu en güzel önekleriyle sergileyeceğiz"

Benim yerelde bir yıllık icraatlarıma gelince, biz bire bir sosyal belediyeciliği kamuoyuna, vatandaşlarımıza dokunarak, bugünkü ekonomik zorluklarda emeklilerimiz için, asgari ücretlilerimiz için, öğrencilerimiz için ne yapmamız gerekiyorsa tek tek yapıyoruz. Okuma salonu yaptık, emekliler kıraathanesi yaptık, kent lokantası yaptık, ebeveyn kafe yaptık, halk ekmek satış noktaları açtık, halk marketi açacağız, halk et açacağız. Bu ve buna benzer birsürü projelerimiz var. Tabii ki bizim de ekonomik sıkıntılarımız var ama bunların arkasına sığınmadan sosyal belediyeciliğin nasıl olduğunu en güzel önekleriyle sergileyeceğiz."