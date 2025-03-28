CHP'li Başkanlardan Ekrem İmamoğlu'na Sahip Çıkma Çağrısı

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Milyonlar bu işlemin hukuksuz olduğu konusunda hem fikir ve şu an da Türkiye'nin tamamında Ekrem başkana yapılanların haksız ve hukuksuz olduğu kanaati hakim. Biz buradan sizin aracılığınızla da hem hükümete hem de bu işlemleri yapanlara şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Herkesi soğukkanlı ve sağduyulu olmaya ve bu haksız uygulamanın derhal son bulmasını, Ekrem Başkan başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın salıverilmesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili seçimi gündemiyle Ankara'da toplandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaşanan gelişmeleri ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün hukuksuz bir yerde, Silivri'de olması ve bugün İstanbul iradesinin tutuklu olmasını hukukla anlatmak mümkün değil. Keşke bu salona ihtiyaç kalmasaydı. Keşke bu seçime ihtiyaç kalmasaydı. Türkiye'nin gerçekten yığınla sorunu varken yerel yönetimlere karşı, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına karşı uygulanan bu muameleyi kabul etmiyoruz.

Zaten Türkiye'nin vicdanlı insanları da kabul etmiyor. Milyonlar bu işlemin hukuksuz olduğu konusunda hem fikir ve şu an da Türkiye'nin tamamında Ekrem başkana yapılanların haksız ve hukuksuz olduğu kanaati hakim. Biz buradan sizin aracılığınızla da hem hükümete hem de bu işlemleri yapanlara şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Ülkemizin tam birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde yapılan bu uygulamalar, hukuk dışı uygulamalar, gözaltılar, gençlerin gözaltına alınması, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve akabinde tutuklanması ülkeye zarardan başka hiçbir şey getirmeyecektir. Herkesi soğukkanlı ve sağduyulu olmaya ve bu haksız uygulamanın derhal son bulmasını, Ekrem Başkan başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın salıverilmesini talep ediyoruz."