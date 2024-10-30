CHP\'li Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özer'e yapılan gözaltı uygulamasına karşı sessiz kalmayacaklarını ifade eden Zeybek, "Türkiye çok tarihi bir süreçten geçiyor. Ummadığımız beklemediğimiz biçimiyle özellikle de güvenlik politikaları konusunda duruşunu ve bakışını bildiğimiz siyasi partilerden gelen neredeyse 180 derece ters açıklamalar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırıp onun nedametiyle Türkiye'de bu sorunun çözülmesini isteyecek kadar politika değişikliğine gidildiği dönemde bir belediye başkanına yapılan bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özer'in PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edilirken, Özer'in ev ve iş yerinde de arama yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Halk Tv'de Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Özer'in Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu alarak başkan seçildiğini hatırlatan Zeybek şunları söyledi:

"Dün Ahmet başkanımızla görüştüğümüzde çok coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı etkinliğini Esenyurt gerçekleştirdi. On binlerce insan Esenyurt'ta meşaleleri ile yürüdü arkasından harika bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Bildiğiniz gibi Esenyurt Türkiye'de en fazla insanın yaşadığı ilçe. Ahmet Bey profesör doktor. Devletin değişik kademelerinde görev yapmış, üniversitelerde yönetici pozisyonunda bulunmuş. Son 5 yıl İBB'de danışmanlık hizmeti vermiş son seçimlerde de biz kendisini Esenyurt Belediye Başkanı adayı gösterdik. Her iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi.

Ahmet Özer'in Kürt kimliğinden ötürü iktidarın rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Zeybek konuşmasına şöyle devam etti:

"Anadili Kürtçe belki de rahatsız oldukları nokta bu"

Kendisi Vanlı Kürt bir ailenin çocuğu anadili Kürtçe belki de rahatsız oldukları nokta bu. Türkiye'nin en büyük ilçesini böyle bir insanın yönetmesinden başından beri rahatsızlık duyduklarını biz de biliyorduk ama sonuçta halkın oyuyla seçilmiş 6 ay önce görevine başlamış bir belediye başkanının ifadeye çağrılma biçimi bu değildir. Çağırırsınız gelir ifadesini verir ama şimdi ben de şu anda Ok Meydanı'nda yoldayım Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne geçmek üzereyim olayın daha ayrıntısı ile bilgi almak istiyoruz ama görünen o ki Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından mahkemenin celp kararı doğrultusunda gözaltına alınmış. Ayrıntısını öğrenmeye çalışacağız. Türkiye çok tarihi bir süreçten geçiyor. Ummadığımız beklemediğimiz biçimiyle özellikle de güvenlik politikaları konusunda duruşunu ve bakışını bildiğimiz siyasi partilerden gelen neredeyse 180 derece ters açıklamalar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırıp onun nedametiyle Türkiye'de bu sorunun çözülmesini isteyecek kadar politika değişikliğine gidildiği dönemde bir belediye başkanına yapılan bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. Asla sessiz kalmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir. CHP'nin hiçbir belediye başkanını artık mahkeme kararlarıyla, yargı oyunlarıyla, uydurma belgelerle, düzmece işlemlerle belediyelere kayyum atama yöntemine asla tevessül etmesinler. Bu yolun doğru yol olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Son seçimlerde Türkiye halkının yüzde 65'inin yönetildiği yerleri CHP'li belediye başkanlarının yönetmesine destek veren halkımızın iradesine karşı yapılmış bir saldırı girişimidir bu, kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Milletvekili arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte şimdi biz de Vatan Emniyete geçiyoruz."