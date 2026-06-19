Abb Genel Sekreter Yardımcısı Tüzün'ün Oğlunun Düğününde CHP'li Başkanlar Buluştu - Son Dakika
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Abb Genel Sekreter Yardımcısı Tüzün'ün Oğlunun Düğününde CHP'li Başkanlar Buluştu

19.06.2026 21:23  Güncelleme: 22:07
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün'ün oğlunun düğünü, Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarını bir araya getirdi. Düğüne Mansur Yavaş ve birçok ilçe belediye başkanı katıldı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün'ün oğlunun düğünü, Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün'ün oğlunun düğünü, Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarını buluşturdu.

Düğüne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Ankara'daki çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise daha önce planlanan başka bir nikah törenine katılmaları nedeniyle düğünde yer alamadı.

Genç çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, aileyi tebrik ederek iyi dileklerini iletti.

Tören sonunda Mansur Yavaş ve belediye başkanları, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abb Genel Sekreter Yardımcısı Tüzün'ün Oğlunun Düğününde CHP'li Başkanlar Buluştu - Son Dakika

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