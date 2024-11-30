CHP\'li Belediye Başkanları Ekonomideki Sorunlara Dikkat Çekti

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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Şu anda CHP'li belediyeler, iktidarın korkulu rüyası. CHP'nin belediyeleri iktidarın bıraktığı boş alanları dolduruyor. Halkın yanında oluyor. Gündemimiz ekonomi, gündemimiz hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şunları kaydetti:

"Kayyum siyasi kararlardır. Hukuki zemini yok. Doğal olarak da hem bizi halk karşısında zor duruma düşürmek, itibarsızlaştırmak, terörle yanyana göstermek, ilişkilendirmek bu amaçları güdüyorlar. Şu anda CHP'li belediyeler, iktidarın korkulu rüyası. CHP'nin belediyeleri iktidarın bıraktığı boş alanları dolduruyor. Halkın yanında oluyor. Gündemimiz ekonomi, gündemimiz hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Her alanda sorunlar dağ gibi büyüyor. Sokakta yangın var. Kimler var bu yangını söndürecek, elbette CHP'li belediyeler. 2019 - 2024 yılları arasında nasıl bir 'Halkçı belediyecilik' ortaya koydularsa şimdi 2024 sonrası CHP'li belediye başkanlıkları sayısı da arttı. 414 belediye ki bu yüzde 65 nüfusun yaşadığı yerlerde belediyecilik hizmetleri veriyor. Doğal olarak da belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı ve partimizi itibarsızlaştırma, onları sıkıntıya sokma, halkla karşı karşıya getirme, terörle yanyana gösterme çabaları olarak değerlendiriyorum. ve tamamen uygulamalar hukuka uygun olmayan, hukuki zemini olmayan, siyasi kararlar olarak değerlendiriyorum."