CHP'li Belediye Başkanları Ekonomideki Sorunlara Dikkat Çekti - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Ekonomideki Sorunlara Dikkat Çekti

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediyelerin iktidarın korkulu rüyası olduğunu ve halkın yanında olduklarını belirtti. Ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntısına dikkat çekti.

30.11.2024 13:47  Güncelleme: 13:52
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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Şu anda CHP'li belediyeler, iktidarın korkulu rüyası. CHP'nin belediyeleri iktidarın bıraktığı boş alanları dolduruyor. Halkın yanında oluyor. Gündemimiz ekonomi, gündemimiz hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şunları kaydetti:

"Kayyum siyasi kararlardır. Hukuki zemini yok. Doğal olarak da hem bizi halk karşısında zor duruma düşürmek, itibarsızlaştırmak, terörle yanyana göstermek, ilişkilendirmek bu amaçları güdüyorlar. Şu anda CHP'li belediyeler, iktidarın korkulu rüyası. CHP'nin belediyeleri iktidarın bıraktığı boş alanları dolduruyor. Halkın yanında oluyor. Gündemimiz ekonomi, gündemimiz hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Her alanda sorunlar dağ gibi büyüyor. Sokakta yangın var. Kimler var bu yangını söndürecek, elbette CHP'li belediyeler. 2019 - 2024 yılları arasında nasıl bir 'Halkçı belediyecilik' ortaya koydularsa şimdi 2024 sonrası CHP'li belediye başkanlıkları sayısı da arttı. 414 belediye ki bu yüzde 65 nüfusun yaşadığı yerlerde belediyecilik hizmetleri veriyor. Doğal olarak da belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı ve partimizi itibarsızlaştırma, onları sıkıntıya sokma, halkla karşı karşıya getirme, terörle yanyana gösterme çabaları olarak değerlendiriyorum. ve tamamen uygulamalar hukuka uygun olmayan, hukuki zemini olmayan, siyasi kararlar olarak değerlendiriyorum."

CHP\'li Belediye Başkanları Ekonomideki Sorunlara Dikkat Çekti
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Ekonomideki Sorunlara Dikkat Çekti - Son Dakika

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