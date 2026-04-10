Gökan Zeybek: "Göreceksiniz Yapılacak İlk Seçimlerde Kazanan Yine Millet Olacak"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 11:56  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyeleri'nde yaşanan operasyonlara karşı çıkarak, bu durumun halkın hizmet almasını engellediğini belirtti. Zeybek, seçimlerde milletin iradesinin galip geleceğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li belediyelere yöneik operasyonlara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Tek amacı halk için çalışmak olan CHP'li belediyelerde görev yapan bürokratlar üzerinden yeni bir operasyon dalgası başlattığınızın farkındayız. Amacınız belediyelerimizin hizmet üretmesini engellemek, müdürleri imza atamaz hale getirmek. Bu operasyonlarla bedeli millete ödetiyorsunuz.  Ama göreceksiniz yapılacak ilk seçimlerde kazanan yine millet olacak. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti olmuştur. Tam 104 haftadır bütün anketlerde birinci partidir. En büyük yerel seçim zaferini yaşadık. Bu iktidar da hezimeti yaşadı. Hezimeti yaşadıkları için her gün belediyelerimizi hedef gösteriyorlar. Bu sabah şafak vaktiyle Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyelerimiz yine bu kara düzenin hedefi olmuştur. Her gün milletin seçme ve seçilme hakkına operasyon yapılmaktadır. Açıkça ifade ediyoruz, nereyi istiyorsanız sandığı koyalım, kararı millet versin. Var mısınız, bu kadar kendine güvenenler. Farklı farklı oyunlarla saldıranlara söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın teslim olmayacağız."

Kaynak: ANKA

Mersin Yenişehir, Gökan Zeybek, Güncel, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:30:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.