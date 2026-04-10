Gökan Zeybek: "Göreceksiniz Yapılacak İlk Seçimlerde Kazanan Yine Millet Olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li belediyelere yöneik operasyonlara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Tek amacı halk için çalışmak olan CHP'li belediyelerde görev yapan bürokratlar üzerinden yeni bir operasyon dalgası başlattığınızın farkındayız. Amacınız belediyelerimizin hizmet üretmesini engellemek, müdürleri imza atamaz hale getirmek. Bu operasyonlarla bedeli millete ödetiyorsunuz. Ama göreceksiniz yapılacak ilk seçimlerde kazanan yine millet olacak. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti olmuştur. Tam 104 haftadır bütün anketlerde birinci partidir. En büyük yerel seçim zaferini yaşadık. Bu iktidar da hezimeti yaşadı. Hezimeti yaşadıkları için her gün belediyelerimizi hedef gösteriyorlar. Bu sabah şafak vaktiyle Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyelerimiz yine bu kara düzenin hedefi olmuştur. Her gün milletin seçme ve seçilme hakkına operasyon yapılmaktadır. Açıkça ifade ediyoruz, nereyi istiyorsanız sandığı koyalım, kararı millet versin. Var mısınız, bu kadar kendine güvenenler. Farklı farklı oyunlarla saldıranlara söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın teslim olmayacağız."