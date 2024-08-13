CHP'li Belediyelerden Eğitimde Tasarruf Çağrısı - Son Dakika
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CHP'li Belediyelerden Eğitimde Tasarruf Çağrısı

Aydın'da CHP'li belediyeler, tasarruf tedbirlerinin eğitimi etkilememesi için çağrıda bulundu. Belediye başkanları, eğitime ilişkin yatırımların kısıtlanmaması ve kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

13.08.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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(AYDIN)- Aydın'da CHP'li belediyeler tasarruf tedbiri gibi düzenlemelerden eğitimin etkilenmemesi çağrısı yaptı. Yapılan ortak açıklamada, "Aydın ilinde halkımıza hizmet eden CHP'li belediye başkanları olarak diyoruz ki, 'Eğitimde tasarruf olmaz'. Bu nedenle mevcut ve yeni yapılacak düzenlemelerde eğitime ilişkin her türlü yatırımı kısıtlayıcı hükümlere yer verilmemesi, tek bir evladımızın dahi hayatına dokunacak tüm yatırımların kolaylaştırılması hususlarında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz' denildi.

Aydın'da CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuyucuk Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, eğitimde tasarruf tedbirlerinin uygulanmaması gerektiğini vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde son yıllarda etkisini git gide arttıran ekonomik kriz; hayatın her alanında olduğu gibi özellikle çocuklarımızın temel ihtiyaçlarına ulaşmasında, fırsat eşitliği ve temel haklardan faydalanmalarında aksamalara neden olmaktadır. Bu bağlamda, çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarını destekleme konusunda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bugüne kadar kreşler, otizm ve disleksi merkezleri gibi onlarca projeye imza atmıştır.

Ancak tasarruf genelgeleri gibi, kamuda daha fazla mali disiplin hedefleyen bir takım düzenlemelere, çocuklarımızın ve özellikle de 'özbakımlarını' yalnızca destekleyici eğitimlerle edinebilen özel çocuklarımızın hizmet almasına mani hükümler eklenmemesi temel bir zorunluluktur. Biz Aydın ilinde halkımıza hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak diyoruz ki, 'Eğitimde tasarruf olmaz'.

Bu nedenle mevcut ve yeni yapılacak düzenlemelerde eğitime ilişkin her türlü yatırımı kısıtlayıcı hükümlere yer verilmemesi, mevcut düzenlemelerde yer alan ve kısıtlayıcı hüküm olarak değerlendirilebilecek ifadelerin tekrar gözden geçirilmesi ve kaldırılması, tek bir evladımızın dahi hayatına dokunacak tüm yatırımların kolaylaştırılması hususlarında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

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