CHP'li Bulut'tan İzmir'deki Meslek Fabrikası'na Yönelik Polis Baskınına Tepki: "Belediyelerimize Çöken Anlayış Şimdi Gayrimenkullere Göz Dikti"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Belediyelerimize çöken anlayış şimdi gayrimenkullere göz dikti. Tapusu İzmir Büyükşehir Belediyemizde olan, binlerce kadının ve gencin meslek öğrendiği tarihi Meslek Fabrikası, hukuka aykırı şekilde şafakla birlikte polis ablukasına alındı ve tahliye edildi. Kentin hafızasına, emeğine ve kamu hakkına yapılan bu müdahale kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yasal süreç sürdüğü halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri istenen Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi. Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu artık açık bir gasp düzenidir! Belediyelerimize çöken anlayış şimdi gayrimenkullere göz dikti. Tapusu İzmir Büyükşehir Belediyemizde olan, binlerce kadının ve gencin meslek öğrendiği Tarihi Meslek Fabrikası, hukuka aykırı şekilde şafakla birlikte polis ablukasına alındı ve tahliye edildi. Kentin hafızasına, emeğine ve kamu hakkına yapılan bu müdahale kabul edilemez. Yazıklar olsun!"