CHP'li Bulut, tip 1 diyabetli çocukların glukoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınması için soru önergesi verdi - Son Dakika
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CHP'li Bulut, tip 1 diyabetli çocukların glukoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınması için soru önergesi verdi

CHP\'li Bulut, tip 1 diyabetli çocukların glukoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınması için soru önergesi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, Türkiye’deki tip 1 diyabetli 26 bin çocuğun hayatını kolaylaştıracak ve ömür boyu ihtiyaç duyacakları glukoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınıp alınmayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çocuklar için verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceğini sordu.

29.04.2024 12:33
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'deki tip 1 diyabetli 26 bin çocuğun hayatını kolaylaştıracak ve  ömür boyu ihtiyaç duyacakları glukoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınıp alınmayacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çocuklar için verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceği konusunda soru önergesi verdi.

Bulut, Türkiye'deki tip 1 diyabetli yaklaşık 26 bin çocuğu ilgilendiren sorunla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.

Soru önergesinde, tip 1 diyabetin insülin hormonunun dışardan iğne veya insülin pompası ile alınması gereken ömür boyu süren bir sorun olduğuna işaret eden Burhanettin Bulut, Türkiye'de 18 yaş altında yaklaşık 26 bin tip 1 diyabetli çocuğun yaşadığını kaydetti.

Son yıllarda tip 1 diyabet hastası çocuklar  için parmak ucu delmek yerine, glukoz ölçüm sensörleri kullanıldığını vurgulayan Bulut, bu cihazlar sayesinde çocukların ne kana ne iğneye ne de acıya maruz kaldığını belirtti.

Glukoz ölçüm sensörleriyle doku sıvısından her 5 dakikada bir, yani günde 288 kez acısız bir şekilde ölçüm yapabildiğinin altını çizen Bulut, ailelelerin de akıllı telefonlar üzerinden bile çocuklarının glukozunu uzaktan izleyebildiklerini anlattı.

"TÜRKİYE ADIM ATMAKTA ÇOK GEÇ KALDI"

Ancak Türkiye'nin, birçok ülkede kullanılan bu sensörler konusunda adım atmakta oldukça geç kaldığını ifade eden Bulut, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "insülin tedavisi gören 11 bin 500 kişiye sürekli glukoz ölçüm cihazı veya ikamesini temin edeceğiz" açıklamasını hatırlattı.

Bulut, Erdoğan'ın bu sözüne rağmen Tip 1 diyabetli çocukların ve ailelerinin ömür boyu ihtiyaç duyacağı glukoz ölçüm sensörlerinin SGK ödeme kapsamına alınmadığını vurgulayarak, aileler bu sensörlerin devlet ödemesi kapsamına alınmasını istediğini belirtti.

Burhanettin Bulut, Bakan Işıkhan'a "Glukoz ölçüm sensörlerinin SGK kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma var mıdır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz verilmesine rağmen 2 yıldır neden herhangi bir çalışma yapılmamıştır, glukoz ölçüm sensörünün maliyeti nedir, Türkiye'nin 26 bin çocuğun sensörünü karşılayacak ekonomik gücü yok mudur, Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç çocuğa glukoz ölçüm sensörü dağıtılmıştır ve maliyeti ne olmuştur" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Bulut, Vedat Işıkhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut, tip 1 diyabetli çocukların glukoz ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınması için soru önergesi verdi - Son Dakika

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