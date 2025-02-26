CHP'den Erdoğan'a Tehdit Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Erdoğan'a Tehdit Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, “Ülkenin hakkını, hukukunu korumakla yükümlü Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 1. Partisinin Genel Başkanını sokak diliyle tehdit ediyor.” açıklamasında bulundu.

26.02.2025 19:42
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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Ülkenin hakkını, hukukunu korumakla yükümlü Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 1. Partisinin Genel Başkanını sokak diliyle tehdit ediyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Bulut açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkenin hakkını, hukukunu korumakla yükümlü Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 1. Partisinin Genel Başkanını sokak diliyle tehdit ediyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Bırak Genel Başkanımızı, tehdidine pabuç bırakacak tek bir CHP'li yok."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Erdoğan'a Tehdit Tepkisi - Son Dakika

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