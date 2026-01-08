CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları 16-18 Ocak'ta Mersin'de Bir Araya Gelecek - Son Dakika
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları 16-18 Ocak'ta Mersin'de Bir Araya Gelecek

08.01.2026 13:04  Güncelleme: 15:01
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, 16-18 Ocak tarihleri arasında Mersin'de toplanacak. Toplantıda 2025 yılı hizmetleri değerlendirilecek ve 2026 yılına yönelik çalışmalar ele alınacak. Gündemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, kuraklık, SGK borçları ve kayyum atamaları gibi konular var.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 16-18 Ocak tarihleri arasında Mersin'de yapılacak. Toplantıda belediyelerin 2025 yılı hizmetleri değerlendirilecek, 2026 yılına yönelik çalışmaları kapsamlı şekilde ele alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, kuraklıkla mücadele, global ve ulusal siyasetin ülkeye etkisi, SGK borçları, belediyelere kayyum atanması ve devam eden operasyonlar da toplantı gündeminde olacak.

CHP'nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16-18 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Program, 16 Ocak Cuma günü 13 büyükşehir belediye başkanının kente gelişiyle başlayacak. Toplantı, 17 Ocak Cumartesi günü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşmasıyla başlayacak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in konuşmasıyla devam edecek. Ardından belediye başkanları kendilerine ayrılan süre içerisinde belediyelerindeki çalışmalara ilişkin sunum yapacak, örnek projeler ve deneyimler katılımcılarla paylaşılacak.

Belediyelerin 2025 yılı hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2026 yılına yönelik çalışmalar da kapsamlı şekilde ele alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, İBB süreci, belediyelere yönelik devam eden operasyonlar ve kayyum atamaları, kuraklıkla mücadele, global ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesi ile SGK borçları da toplantı gündeminde olacak.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Ekonomi, Kayyum, Mersin, Güncel, Çevre, Son Dakika

