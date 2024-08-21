CHP'li Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat, Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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CHP'li Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat, Evde Ölü Bulundu

CHP\'li Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat, Evde Ölü Bulundu

Bursa'da CHP'den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, evinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

21.08.2024 17:01
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BURSA'da, CHP'den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32), evde başından vurulmuş olarak vuruldu. Yaşamına son verdiği düşünülen Memişoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak bulundu. Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'li Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat, Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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