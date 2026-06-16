Özgür Çelik: Türkiye'yi Korku Ülkesi Yapmak İsteyenlere Teslim Olmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Çelik: Türkiye'yi Korku Ülkesi Yapmak İsteyenlere Teslim Olmayacağız

16.06.2026 14:27  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonları eleştirerek, 'Muhalefeti yok etmeye çalışanlara teslim olmayacağız' dedi.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Çelik "Meşruiyetini dışarıdan alanlara, muhalefeti yok etmeye çalışanlara, adaleti katledenlere, Türkiye'yi korku ülkesi yapmak isteyenlere teslim olmayacağız" dedi.

Silivri Belediyesi'ne cuma sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz dahil 10 kişinin tutuklanması, Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda da çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi.

"MUHALEFETİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLARA, ADALETİ KATLEDENLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

"Belediyelerimize düşman hukuku uygulanmaya devam ediyor" diyen Çelik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"

"Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu ve yol arkadaşlarımız iftiralar ile tutuklandığı sırada Beylikdüzü Belediyemize yeni bir operasyon ile güne başladık. Önce iftiraların atıldığı, sonra o iftiraların altının doldurmak için peş peşe operasyonların yapıldığı, kuyruklu yalanların birbirine dolandığı, mahkeme salonlarında tel tel dökülen iddialar ile insanların özgürlüğünün gasp edildiği bu kara düzene karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Meşruiyetini dışarıdan alanlara, muhalefeti yok etmeye çalışanlara, adaleti katledenlere, Türkiye'yi korku ülkesi yapmak isteyenlere teslim olmayacağız."

ASLAN: OPERASYONLAR ŞEHRİMİZE BÜYÜK ZARAR VERİYOR

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da sosyal medya açıklamasıyla tepkisini dile getirdi. Aslan "Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun somut olmayan iddialarla tutuklandığı sırada Beylikdüzü Belediyemize sabah operasyonu ile uyandık. Başkanlarımız ve belediyelerimizin üzerindeki ağır baskıların ve adaletsizliğin ülkemize şehirlerimize büyük zarar verdiğini artık herkesin görmesi gerekiyor. Silivri ve Beylikdüzü halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Türkiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Çelik: Türkiye'yi Korku Ülkesi Yapmak İsteyenlere Teslim Olmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:06:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Özgür Çelik: Türkiye'yi Korku Ülkesi Yapmak İsteyenlere Teslim Olmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.