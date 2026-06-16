Özgür Çelik: Türkiye'yi Korku Ülkesi Yapmak İsteyenlere Teslim Olmayacağız

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri ve Beylikdüzü belediyelerine yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Çelik "Meşruiyetini dışarıdan alanlara, muhalefeti yok etmeye çalışanlara, adaleti katledenlere, Türkiye'yi korku ülkesi yapmak isteyenlere teslim olmayacağız" dedi.

Silivri Belediyesi'ne cuma sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz dahil 10 kişinin tutuklanması, Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda da çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi.

"MUHALEFETİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLARA, ADALETİ KATLEDENLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

"Belediyelerimize düşman hukuku uygulanmaya devam ediyor" diyen Çelik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"

"Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu ve yol arkadaşlarımız iftiralar ile tutuklandığı sırada Beylikdüzü Belediyemize yeni bir operasyon ile güne başladık. Önce iftiraların atıldığı, sonra o iftiraların altının doldurmak için peş peşe operasyonların yapıldığı, kuyruklu yalanların birbirine dolandığı, mahkeme salonlarında tel tel dökülen iddialar ile insanların özgürlüğünün gasp edildiği bu kara düzene karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Meşruiyetini dışarıdan alanlara, muhalefeti yok etmeye çalışanlara, adaleti katledenlere, Türkiye'yi korku ülkesi yapmak isteyenlere teslim olmayacağız."

ASLAN: OPERASYONLAR ŞEHRİMİZE BÜYÜK ZARAR VERİYOR

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da sosyal medya açıklamasıyla tepkisini dile getirdi. Aslan "Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun somut olmayan iddialarla tutuklandığı sırada Beylikdüzü Belediyemize sabah operasyonu ile uyandık. Başkanlarımız ve belediyelerimizin üzerindeki ağır baskıların ve adaletsizliğin ülkemize şehirlerimize büyük zarar verdiğini artık herkesin görmesi gerekiyor. Silivri ve Beylikdüzü halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.