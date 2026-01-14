CHP'li Avşar, Bakan Yumaklı'ya Tekirdağ'da Yaşanan Su Sıkıntısını Sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Avşar, Bakan Yumaklı'ya Tekirdağ'da Yaşanan Su Sıkıntısını Sordu

14.01.2026 11:54  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ'daki su sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çeşitli sorular yöneltti. Avşar, bölgedeki su temini projelerini ve kuraklıkla mücadele stratejilerini sorguladı.

(ANKARA)- CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ'da yaşanan su sorununu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Tekirdağ'da son 23 yılda DSİ tarafından tamamlanan, devam eden, planlanan tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu projeleri hangileridir? Bu projelere ayrılan bütçe ne kadardır ve bu projelerin tamamlama oranları nedir?" diye sordu.

CHP'li Cem Avşar, Tekirdağ'da yaşanan su sorunlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Avşar, Trakya'nın ciddi bir su kıtlığı içinde olduğunu, ayrıca bölgede tarım ve sanayinin gelişmiş olmasıyla birlikte yer altı sularının aşırı tüketimi ve kirlilik gibi sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Barajların doluluk oranı kritik seviyelere gerilemiştir"

Tekirdağ'da içme ve kullanma suyunun yüzde 88'inin yeraltı su kaynaklarından, yüzde 12'sinin ise barajlardan sağlandığını belirten Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Yeraltı kuyularından maksimum kapasitede su çekerek geçici çözümler üretmeye çalışılsa da kalıcı çözümün stratejik yatırımların ve yeni baraj projelerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte organize sanayi bölgelerinde aşırı yeraltı su kullanımı ve tarımda kapalı devre sulama sitemine tamamıyla geçilmemesi ve sanayi atıklarıyla kirletilen dere yatakları ve havzalar zaten yetersiz olan su kaynaklarını neredeyse sıfır kullanım noktasına getirmektedir. İlimizde özellikle son 1 yıldır yaşanan kuraklığın etkisi ve yağışların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesiyle barajların doluluk oranı kritik seviyelere gerilemiştir."

"Tekirdağ için 'kuraklık kriz kararları alınarak kriz yönetimi' uygulaması yapılmış mıdır?"

Tekirdağ'da, sürüncemede kalan içme ve kullanma suyunun temini amacıyla planlanan gölet ve altyapı projelerinin ivedilikle tamamlanmasının beklendiğini ancak bakanlığın tek bir açıklama yapmadığını belirten Avşar, Bakan Yumaklı'ya şu soruları sordu:

"Tekirdağ'da son 23 yılda DSİ tarafından tamamlanan, devam eden, planlanan tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu projeleri hangileridir? Bu projelere ayrılan bütçe ne kadardır ve bu projelerin tamamlama oranları nedir?

Tekirdağ'ın su fakiri bir şehir olduğu gerçeğinden hareketle Tekirdağ Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2023-2027) kapsamında üreticilerin modern sulama yöntemlerine geçişini desteklemek için sağlanan toplam destek miktarı ne kadardır? Hangi yöntemler hayata geçmiş ve ne kadar su tasarrufu sağlanmıştır?

Resmi açıklamalara göre kritik eşikte olan Tekirdağ'ın içme ve kullanma suyuna karşı Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği anlamında kısa-orta ve uzun vadede ne tür tedbirler planlanmaktadır?

Yaşanan kuraklık sonrası Kuraklıkla Mücadele Eylem Planında yer alan 'Kuraklığın yaşandığı bölge temelinde, kuraklık kriz kararları alınarak kriz yönetimi uygulaması yürütülür' tedbiri bağlamında Tekirdağ için 'kuraklık kriz kararları alınarak kriz yönetimi' uygulaması yapılmış mıdır? Bu hususta ne tür tedbirler alınmıştır?"

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Milletvekili, Cem Avşar, Tekirdağ, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Avşar, Bakan Yumaklı'ya Tekirdağ'da Yaşanan Su Sıkıntısını Sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:53:51. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Avşar, Bakan Yumaklı'ya Tekirdağ'da Yaşanan Su Sıkıntısını Sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.