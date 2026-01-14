CHP'li Avşar, Bakan Yumaklı'ya Tekirdağ'da Yaşanan Su Sıkıntısını Sordu

(ANKARA)- CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ'da yaşanan su sorununu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Tekirdağ'da son 23 yılda DSİ tarafından tamamlanan, devam eden, planlanan tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu projeleri hangileridir? Bu projelere ayrılan bütçe ne kadardır ve bu projelerin tamamlama oranları nedir?" diye sordu.

Avşar, Trakya'nın ciddi bir su kıtlığı içinde olduğunu, ayrıca bölgede tarım ve sanayinin gelişmiş olmasıyla birlikte yer altı sularının aşırı tüketimi ve kirlilik gibi sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Barajların doluluk oranı kritik seviyelere gerilemiştir"

Tekirdağ'da içme ve kullanma suyunun yüzde 88'inin yeraltı su kaynaklarından, yüzde 12'sinin ise barajlardan sağlandığını belirten Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Yeraltı kuyularından maksimum kapasitede su çekerek geçici çözümler üretmeye çalışılsa da kalıcı çözümün stratejik yatırımların ve yeni baraj projelerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte organize sanayi bölgelerinde aşırı yeraltı su kullanımı ve tarımda kapalı devre sulama sitemine tamamıyla geçilmemesi ve sanayi atıklarıyla kirletilen dere yatakları ve havzalar zaten yetersiz olan su kaynaklarını neredeyse sıfır kullanım noktasına getirmektedir. İlimizde özellikle son 1 yıldır yaşanan kuraklığın etkisi ve yağışların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesiyle barajların doluluk oranı kritik seviyelere gerilemiştir."

"Tekirdağ için 'kuraklık kriz kararları alınarak kriz yönetimi' uygulaması yapılmış mıdır?"

Tekirdağ'da, sürüncemede kalan içme ve kullanma suyunun temini amacıyla planlanan gölet ve altyapı projelerinin ivedilikle tamamlanmasının beklendiğini ancak bakanlığın tek bir açıklama yapmadığını belirten Avşar, Bakan Yumaklı'ya şu soruları sordu:

"Tekirdağ'da son 23 yılda DSİ tarafından tamamlanan, devam eden, planlanan tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu projeleri hangileridir? Bu projelere ayrılan bütçe ne kadardır ve bu projelerin tamamlama oranları nedir?

Tekirdağ'ın su fakiri bir şehir olduğu gerçeğinden hareketle Tekirdağ Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2023-2027) kapsamında üreticilerin modern sulama yöntemlerine geçişini desteklemek için sağlanan toplam destek miktarı ne kadardır? Hangi yöntemler hayata geçmiş ve ne kadar su tasarrufu sağlanmıştır?

Resmi açıklamalara göre kritik eşikte olan Tekirdağ'ın içme ve kullanma suyuna karşı Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği anlamında kısa-orta ve uzun vadede ne tür tedbirler planlanmaktadır?

Yaşanan kuraklık sonrası Kuraklıkla Mücadele Eylem Planında yer alan 'Kuraklığın yaşandığı bölge temelinde, kuraklık kriz kararları alınarak kriz yönetimi uygulaması yürütülür' tedbiri bağlamında Tekirdağ için 'kuraklık kriz kararları alınarak kriz yönetimi' uygulaması yapılmış mıdır? Bu hususta ne tür tedbirler alınmıştır?"