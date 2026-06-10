CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Gül Çiftci: "Bu Karar Hukuken de Siyaseten de Yok Hükmündedir" - Son Dakika
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CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Gül Çiftci: "Bu Karar Hukuken de Siyaseten de Yok Hükmündedir"

10.06.2026 18:42  Güncelleme: 19:47
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CHP'li Gül Çiftci, partisinin 9 milletvekilinin MYK kararıyla disipline sevk edilmesini tüzüğe aykırı bularak, kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP'li Gül Çiftci, partisinin 9 milletvekilinin disipline sevkine ilişkin, "Tüzüğün 63/1'inci fıkrasında sıralanan kurullarda görev yapanlar bakımından yetkili organ PM'dir. Tüzüğün açık hükmünü yok sayarak PM'nin yetkisini gasp etmeye çalışan bu anlayış ve karar, hukuken de siyaseten de yok hükmündedir" dedi.

CHP'nin eski Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partisinin 9 milletvekilinin MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çiftci'nin paylaşımı şöyle:

"Mutlak butlan yönetimi, CHP Tüzüğü'nü bir kez daha yok sayarak dokuz milletvekilimizin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini iddia etmiştir. 'İddia' diyorum çünkü yaptıkları işlem tamamen usulsüz ve tüzüğü aykırıdır. CHP Tüzüğü'nün 63/1'nci fıkrası, milletvekillerine yönelik uygulanacak disiplin sürecini hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde düzenlemektedir: 'PM üyelerinin, YDK başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri PM'nin istemi üzerine YDK'ce karara bağlanır.' Yani milletvekilleri hakkında disiplin süreci, ancak PM'nin istemiyle işletilebilir."

Butlan yönetiminin dayanak yapmaya çalıştığı 63/5'nci fıkrası ise bambaşka bir düzenlemedir. Bu fıkra, ivedi durumlarda MYK'nin, il yönetim kurullarına ait tedbirli görevden uzaklaştırma ve sevk yetkisini kullanabileceğini ifade eder. Bu hüküm PM'ye tanınan açık özel hükmü ortadan kaldırmaz. Tüzüğün 63/1'inci fıkrasında sıralanan kurullarda görev yapanlar bakımından yetkili organ PM'dir. Tüzüğün açık hükmünü yok sayarak PM'nin yetkisini gasp etmeye çalışan bu anlayış ve karar, hukuken de siyaseten de yok hükmündedir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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