CHP'li Gül Çiftci'den Hüseyin Can Güner'in Tutuklanmasına Tepki:  Suçumuz Halkın Umudunu Taşımaktır

(ANKARA) - CHP'li Gül Çiftci, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Suçumuz Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. Suçumuz halkın umudunu taşımaktır. Bütün yurttaşlarımız bilsin ki Türkiye'nin umudu olmaya, yurttaşlarımızın umudu olmaya ve partimizi ilk gelecek sandıkta iktidar partisi yapmaya kararlıyız. Bu uğurda hangi bedellerin ödenmesi gerekecekse o bedelleri ödemeye hazır olduğumuzu söylemek isterim" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan CHP'li Gül Çiftci, şöyle konuştu:

"Uzun süredir İstanbul'da, ardından Antalya'da ve İzmir'de alışık olduğumuz görüntüleri dört gün evvel itibarıyla Ankara'da da yaşamaya başladık. Bir şafak operasyonuyla ülkemizin başkenti, Cumhuriyetimizin göz bebeği Çankaya'mıza, Çankaya Belediye Başkanımıza operasyon yapıldı. Kendisi, operasyon yapıldığı saatlerde yurt dışındaydı. Bunu da basınla paylaştı ve geleceğini açıkladı. Ancak anahtar göndereceğimizi söylemiş olmamıza rağmen, geçmişte avukatlık ofisi olarak kullanmış olduğu ve hala bugün avukatlık ofisi olarak kullanılan büronun kapısı çilingirle kırıldı. Yine aynı şekilde evlere yapılan baskınlarda, tatilde olmaları fırsat bilinerek anahtar gönderileceği haberi verilmiş olmasına rağmen, kapılar yine çilingirle açıldı, kırıldı. Halbuki Belediye Başkanımız ve yol arkadaşlarımız geleceklerini ve burada ifade vereceklerini söylemiş olmalarına rağmen bu ilkel davranış, maalesef kriminal gibi gösterilmek ve itibarsızlaştırılmak istenen yol arkadaşlarımıza uygulandı."

Daha önce seyretmeye çok alışık olduğumuz bir senaryo, bir tiyatro sahnesi bugün maalesef başkentimizde, Ankara Adliyesinde sergilendi. Çankaya Belediyesinde kamu yararı sağlamaktan başka hiçbir amacı olmayan başta Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız, daha önce bütün dosyalarda "Bu ihaleyi niye verdiniz?" diye sorulurken burada "Bu ihaleyi niye iptal ettiniz?" sorularıyla karşılaştılar. Çankaya Belediyesinde bu ihale niye iptal edildi? Çankaya Belediyesinde temizlik ihalesi, rekabetsiz olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Bu ihale KİK'ten geçti. KİK, iptal gerekçesini doğru buldu. Danıştay'dan geçti, Danıştay doğru buldu. Ardından bununla ilgili savcılık tarafından bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma, kovuşturmaya geçilmesine gerek olmadığı belirtilerek kapatıldı. Daha sonra Ankara'ya bir başsavcı geldi ve kapanan bu dosya yeniden açılarak bugün Cumhuriyetimizin göz bebeği Çankaya'mızın Belediye Başkanı, genç bir yol arkadaşımız, diğer yol arkadaşlarımızla birlikte maalesef biraz önce, yaklaşık yarım saat kadar önce tutuklandı ve Sincan'da bulunan cezaevine gönderildi.

Yol arkadaşlarımızın suçu çok açık. Yol arkadaşlarımızın, daha önce tutuklanan belediye başkanları gibi, suçu sadece sosyal demokrat belediyecilik yapmak, sadece kamu yararını gözetmek ve seçmenin kendilerine vermiş olduğu yetkiyle o belediyeyi seçmenine layık bir şekilde yönetmektir. Suçumuz sosyal demokrat belediyeciliği Türkiye'yle tanıştırmaktır. Suçumuz Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. Suçumuz halkın umudunu taşımaktır. Ama buradan bütün yurttaşlarımız bilsin ki Çankaya Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün yol arkadaşlarımızın suçsuzluğuna ve masumiyetine inandığımızı, onların arkasında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Bütün yurttaşlarımız bilsin ki Türkiye'nin umudu olmaya, yurttaşlarımızın umudu olmaya ve partimizi ilk gelecek sandıkta iktidar partisi yapmaya kararlıyız. Bu uğurda hangi bedellerin ödenmesi gerekecekse o bedelleri ödemeye hazır olduğumuzu söylemek isterim."