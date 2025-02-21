CHP'li Demir'den Elektrik Faturası Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Demir'den Elektrik Faturası Tepkisi

CHP'li Deniz Demir, elektrik faturalarındaki artışa ve Bakan Bayraktar'a sert tepki gösterdi.

21.02.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir yürürlüğe giren elektrik faturası düzenlemesine tepki gösterdi. Demir, "Vatandaş kendi verdiği vergilerin karşılığını almaktan muaf tutuluyor. Memura yüzde 11,54, emekliye yüzde 15,75 zam yapan, asgari ücreti 22 bin lira olarak belirleyen hükümet konu alacaklara gelince elektrik faturasını iki katına çıkarıyor. Bu adalet mi? Elinizi vicdanınıza koyun, bu insanlar nasıl iki kat fatura ödesin? Siz de hiç mi vicdan yok?" dedi.

CHP'li Demir, elektrik faturalarına örtülü zam yapıldığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösterdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demir, "Vatandaş kendi verdiği vergilerin karşılığını almaktan muaf tutuluyor" dedi.

Memura ve emekliye yapılan zam oranlarını hatırlatan ve "Bu adalet mi?" diyerek elekrik faturalarındaki artışa dikkat çeken Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakan Bayraktar'ı ülke gerçeklerinin farkına varmaya davet ediyorum"

"Yeni uygulama ile aylık faturası bin 47 TL'nin üzerinde olan aboneler artık iki katı fatura ödeyecek. Yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati geçen haneler elektrik sübvansiyonundan yararlanamayacak.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise sanki devlet desteğini kendi cebinden karşılıyormuş gibi bu durumun olağan olduğunu iddia ediyor. Vatandaş kendi verdiği vergilerin karşılığını almaktan muaf tutuluyor. Memura yüzde 11,54, emekliye yüzde 15,75 zam yapan, asgari ücreti 22 bin lira olarak belirleyen hükümet konu alacaklara gelince elektrik faturasını iki katına çıkarıyor. Bu adalet mi? Elinizi vicdanınıza koyun, bu insanlar nasıl iki kat fatura ödesin? Sizde hiç mi vicdan yok?

Şubat ayındayız son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyoruz. Halen doğalgaz olmayan ilçeler, beldeler ve evler var. Bu evlerde ısınma elektrikli aletler üzerinden sağlanıyor. Vatandaş suyunu elektrik ile ısıtıp yemeğini elektrik ile pişiriyor. Bununla birlikte yaz aylarının oldukça sıcak geçtiği ve yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık problemlerinin yaşandığı illerimiz mevcut. Bu şehirlerde insanlar, klima gibi soğutma cihazlarını kullanmak zorunda. Bu aileler için aylık 417 kilovatsaat lüks tüketim değil, bu örtülü zamdır. Bakan Bayraktar'ı ülke gerçeklerinin farkına varmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Elektrik Faturası, Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Hükümet, Ekonomi, Enerji, Güncel, Ankara, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Demir'den Elektrik Faturası Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
15:29 Maydonoz Döner’e kayyum atandı Maydonoz Döner'e kayyum atandı
00:24 Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:26:03. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Demir'den Elektrik Faturası Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.